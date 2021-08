Zniszczyli ogrodzenie na granicy z Białorusią. Jest wniosek o aresztowanie aktywistów

Do zdarzenia doszło w niedzielę, w okolicach wsi Szymaki. Ustawione przez wojsko ogrodzenia zostało przecięte nożycami do metalu i rozerwane. Straż Graniczna informuje, że oprócz tego doszło wówczas do bezprawnego wejścia na pas drogi granicznej w miejscu zabronionym, za co grozi grzywna i w związku z tym wystąpi do sądu o ukaranie podejrzanych.

Aktywiści zniszczyli ogrodzenie na granicy. Jest wniosek o areszt

Na razie zatrzymanym postawiono zarzuty zniszczenia mienia. Grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności. We wtorek Prokuratura Rejonowa w Sokółce wystąpiła do sądu rejonowego o tymczasowe aresztowanie osób, które miały dopuścić się zniszczenia ogrodzenia.

Wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawców zapowiedział Mariusz Kamiński, minister administracji i spraw wewnętrznych.

"Sytuacja, do której doszło na naszej granicy, jest absolutnie niedopuszczalna. Sprawcy, którzy przerwali ogrodzenie, zostali zatrzymani przez Straż Graniczną i poniosą wszelkie konsekwencje karne swoich działań. Na podobne akty będziemy reagować z pełną stanowczością"- napisał w niedzielę na Twitterze. Od kilku tygodni na granicy polsko-białoruskiej koczuje grupa migrantów z Afganistanu. 25 sierpnia polscy żołnierze zaczęli budować ogrodzenie na granicy z Białorusią.

We wtorek Mateusz Morawiecki poinformował, że Rada Ministrów postanowiła wystąpić do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego na 30 dni w przygranicznym pasie części województwa lubelskiego i części województwa podlaskiego.

Minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński zapowiedział, że stan wyjątkowy obejmie 115 miejscowości w województwie podlaskim i 68 miejscowości w województwie lubelskim. Jeśli prezydent uzna, że okoliczności wprowadzenia stanu wyjątkowego są zasadne i złoży podpis, to restrykcje będą obowiązywać natychmiast.

