Gdzie jest burza? Synoptycy IMGW zapewniają, że to ostatnie tak intensywne opady

Zobacz wideo Czy wiesz, jak się zachować podczas burzy?

Około godziny 14.30 burza występowała w czterech województwach: łódzkim, świętokrzyskim, śląskim i małopolskim. Synoptycy zapowiadają jednak, że na tym się nie skończy. Gdzie jeszcze zagrzmi w ostatni dzień sierpnia?

REKLAMA

Pogoda. "Niż zaprasza chłód". Początek września będzie chłodny i deszczowy

Gdzie jest burza? Synoptycy przepowiadają, że wyładowania potrwają do wieczora

"W rejonach burz występują ulewne opady deszczu o natężeniu do 5 mm na 10 minut, a w województwie śląskim do 10 mm na 10 minut. Burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru do 50 km/h" - pisali synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Facebooku około godziny 14.30. Eksperci zapowiadają jednak, że wyładowania atmosferyczne będą występować jeszcze przez kilka najbliższych godzin - przede wszystkim w centrum kraju, na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Serwis fanipogody.pl podaje natomiast, że najwięcej burz możliwych będzie między godziną 14.00 a 18.00, pod wieczór wyładowania zaczną stopniowo zanikać.

IMGW ostrzega. Wydano alerty najwyższego stopnia

Synoptycy z serwisu fanipogody.pl zapowiadają, że wtorkowe wyładowania będą ostatnimi w najbliższym czasie, którym towarzyszą "tak intensywne opady i burze". Nowy miesiąc ma przynieść bardziej stabilną pogodę. Tymczasem synoptycy IMGW wydali na wtorek liczne ostrzeżenia. Najpoważniej sytuacja przedstawia się w południowej części kraju, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, żywieckim, oświęcimskim, wadowickim, suskim, nowotarskim, tatrzańskim i myślenickim obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia - przed intensywnymi opadami deszczu. Alerty przewidziane są do godzin popołudniowych i wieczornych, choć opady o największym natężeniu przewidziane są na noc z wtorku na środę. Synoptycy ostrzegają, że ich suma może miejscami osiągnąć nawet 110 mm.

W okolicach Katowic, Dąbrowy Górniczej, Krakowa czy Nowego Sącza wydano ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu, tam miejscami może spaść do 60 mm opadów. Wydano także liczne alerty pierwszego stopnia.

Pogoda. Kiedy przestanie padać? Czy w Polsce będzie złota polska jesień?