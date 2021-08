Druga grupa Afgańczyków zatruła się grzybami w ośrodku dla uchodźców w Polsce

Jak podaje RMF FM, grzybami zatruło się czterech dorosłych Afgańczyków, którzy przebywali w ośrodku dla uchodźców w Lininie, znajdującym się niedaleko Góry Kalwarii na Mazowszu. Wszyscy byli hospitalizowani.

REKLAMA

Zobacz wideo Stan wyjątkowy na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Mariusz Kamiński zapowiada zmiany w pasie przygranicznym

Kolejne zatrucie grzybami w ośrodku dla uchodźców w Polsce

Rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców przekazał, że mieszkańcy ośrodka w Lininie mają trzy pełne posiłki dziennie, z czego jeden to obiad składający się z dwóch dań. Uchodźcy mają też "dostęp do ciepłych napojów, a wyżywienie jest zgodne z normami kulturowymi i religijnymi".

Dziennikarz RMF FM rozmawiał też z osobami, które mają kontakt z Afgańczykami z ośrodka. Nieoficjalnie mówią one, że jedzenia w ośrodkach faktycznie nie brakuje, jednak migranci chcieliby mieć możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków. Według nich najlepiej zaangażować w to organizacje, które znają ich normy kulturowe lub potrzeby uciekinierów.

Jest wniosek do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego w przygranicznym pasie

Z informacji dziennikarzy wynika, że do zatrucia w Lininie doszło prawdopodobnie kilka dni przed zatruciem w Dębaku niedaleko Piaseczna. Przypominamy, w poniedziałek 23 sierpnia grupa Afgańczyków trafiła do ośrodka po ewakuacji z Kabulu. Dzień później troje dzieci, które miały zbierać grzyby na terenie ośrodka z dorosłymi, zatruło się muchomorami sromotnikowymi. 26 sierpnia dzieci w wieku 5, 6 i 17 lat trafiły do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

- 5-latek został zdyskwalifikowany z leczenia przeszczepieniem wątroby ze względu na uszkodzenie centralnego układu nerwowego. Starszy chłopiec w wieku 6 lat został zakwalifikowany do przeszczepienia wątroby, zabieg odbywa się w dniu dzisiejszym - powiedział we wtorek przed południem prof. Jarosław Kierkuś z Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Centrum Zdrowia Dziecka. Hospitalizowana 17-latka jest "w stanie stabilnym" a "rokowanie co do przeżycia jest dość dobre".

Afganistan. Środków medycznych zostało na kilka dni. PMM organizuje aukcję