Koniec wakacji to nie koniec bonu turystycznego. Na jego wykorzystanie zostało jeszcze trochę czasu

Do końca sierpnia 2021 r. wydano blisko 3 mln bonów turystycznych na kwotę 2,6 mld złotych. Bon jest ważny tylko do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę, dlatego warto z niego skorzystać jeszcze przed zakończeniem obecnego sezonu urlopowego.

Bon turystyczny - kto może z niego skorzystać?

Polski Bon Turystyczny przysługuje rodzicom na dzieci do 18. roku życia. Na każdego małoletniego można otrzymać jeden bon w wysokości 500 zł. Na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje 1000 zł. Podobnie jak w programie "Rodzina 500 Plus", bon jest przyznawany niezależnie od poziomu dochodów.

Bon można wykorzystać na terenie całego kraju, opłacając nim usługi hotelarskie. Opłacimy nim pobyt w hotelu, pensjonacie, na campingu czy w gospodarstwie agroturystycznym. Można nim także zapłacić za imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego. Bonem nie można zapłacić za wyjazd zagraniczny.

Przed wyjazdem na urlop, warto upewnić się, że hotel, w którym zamierzamy spędzić wakacje, akceptuje płatność bonem turystycznym. Aktualną listę przedsiębiorców przyjmujących bony można znaleźć na stronie: https://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow. Wystarczy wpisać nazwę miejscowości oraz nazwę obiektu hotelarskiego.

Bon turystyczny - gdzie można go wykorzystać? Jak płacić bonem?

Bon turystyczny nie ma formy fizycznej. Występuje w postaci 16-cyfrowego kodu płatności, który należy okazać w obiekcie, z którego usług będziemy korzystać. Rodzice nie muszą składać wniosku o przyznanie bonu, muszą go jedynie aktywować. Aby to zrobić, należy zalogować się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na początku należy wybrać zakładkę "Ogólny", następnie "Polski Bon Turystyczny". Dalej klikamy w zakładkę "Mój Bon" i następnie przycisk "Aktywuj Bon". Po uzupełnieniu numeru telefonu i adresu e-mail, bon zostanie aktywowany.



Gdy chcemy zapłacić bonem za usługę turystyczną, należy podać 16-cyfrowy kod płatności np. w recepcji hotelu. Następnie na wskazany wcześniej numer telefonu zostanie przesłany SMS z kodem potwierdzającym płatność. Należy go podać recepcjonistce. Bonem możesz płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości świadczenia. Jeśli usługa turystyczna przekracza wartość bonu, to brakującą część można zapłacić gotówką, kartą lub przelewem. Historię płatności bonem turystycznym można sprawdzić w PUE ZUS.

