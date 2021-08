Deszcz i chłód od pewnego czasu dają się nam we znaki, ale synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają poprawę pogody już w najbliższy czwartek 2 września.

Czwartek ma być słoneczny w niemal całym kraju, a deszcz spodziewany jest już tylko na krańcach wschodnich. Temperatura wyniesie od 14-15 stopni na wschodzie kraju, przez 16-17 na południu i północy, 19-21 w centrum, po 21-23 w zachodniej części Polski.

Zgodnie z modelem TWS IMGW prognozuje, iż w pierwszych dziesięciu dniach września temperatura będzie utrzymywała się w granicach 14-20 stopni. - Możliwe, że gdzieś pojawi się 21-23, szczególnie po czwartku [2 września - red.] - mówił Grzegorz Walijewski synoptyk IMGW, w rozmowie z "Faktem". - W kolejnych dekadach [września - red.] spodziewana jest nieznacznie wyższa temperatura maksymalna, od 17 do 22 stopni, w trzeciej - też do 22 stopni - dodał.

Ekspert nie wykluczył, że w drugiej połowie września temperatura podskoczy do 25 stopni. Wyjaśnił, że jeśli tak się zdarzy, to będą to tylko "krótkotrwałe epizody". - Z dużo większym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że zobaczymy temperatury powyżej 20 stopni - powiedział Walijewski.

Pogoda. Złota polska jesień przyjdzie w październiku

Walijewski przekazał dziennikowi, że październik będzie piękny. - Wyniki modeli dają dużą szansę, że polska złota jesień w październiku jak najbardziej będzie - stwierdził meteorolog IMGW. "Październik zapowiada się cieplejszy niż przeciętny - średnia temperatura będzie wyższa niż wieloletnia norma. Trochę popada" - czytamy na stronie "Faktu", gdzie zapewniono, że październik przyniesie dobre warunki do zbierania grzybów. Zgodnie ze wstępnymi prognozami listopad i grudzień zapowiadają się deszczowo.

Prognoza długoterminowa: Prognoza długoterminowa jest obarczona dużą niepewnością. Wynika to z ryzyka wystąpienia nagłych zjawisk meteorologicznych, jak i z różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych, statystycznych oraz równań matematycznych.

