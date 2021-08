Lekarze przeszczepią wątrobę 6-latkowi z Afganistanu. Nieodwracalne uszkodzenia mózgu u drugiego chłopca

We wtorek lekarze z Centrum Zdrowia Dziecka przeszczepią wątrobę 6-letniemu chłopcu z Afganistanu, który wraz z dwójką innych dzieci zatruł się przed kilkoma dniami muchomorem sromotnikowym. Do przeszczepu nie został zakwalifikowany 5-latek. Lekarze potwierdzili, że u chłopca doszło do poważnych, nieodwracalnych zmian w mózgu.

