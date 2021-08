Nie żyje poszukiwana od soboty 27-latka z Częstochowy. Policja odnalazła jej ciało

Do zaginięcia 27-letniej kobiety doszło w sobotę 28 sierpnia ok. godz. 5.40. "Miała wyjść tylko na chwilkę, by zabrać coś z samochodu" - informowali funkcjonariusze.

REKLAMA

Ostatni raz kobieta była widziana w Częstochowie przy ul. Nowowiejskiego.

Częstochowa. Zaginiona 27-latka nie żyje

"Policjanci odnaleźli ciało 27-latki. Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia" - przekazała w poniedziałek Komenda Miejska Policji w Częstochowie.

Jak podaje nieoficjalnie RMF FM, ciało 27-latki znaleziono na terenie nieużytków rolnych w miejscowości Kamyk w powiecie kłobuckim. Kobieta miała zostać uduszona. W związku ze sprawą zatrzymano jej męża.