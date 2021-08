Do zaginięcia 27-letniej Karoliny Walczyk doszło w sobotę 28 sierpnia ok. godz. 5.40. "Miała wyjść tylko na chwilkę, by zabrać coś z samochodu" - informują funkcjonariusze. Ostatni raz kobieta była widziana w Częstochowie przy ul. Nowowiejskiego.

Karolina Walczyk ma ok. 170 cm wzrostu, ciemne, długie włosy (mogą być uczesane w dwa warkocze), brązowe oczy. W chwili zaginięcia 27-latka miała na sobie krótką czerwoną sukienkę, beżową kurtkę, bordowe buty i okulary w czarnej oprawie.

Kobieta ma też tatuaż na lewym udzie i pod lewym obojczykiem.

"Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionej, proszony jest o kontakt z Komisariatem I Policji lub Komendą Miejską Policji w Częstochowie - telefon 47 85 81151, 47 85 812 55 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem telefonu alarmowego 997 lub 112" - apelują funkcjonariusze.