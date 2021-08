"Uwaga! IMGW wydało ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu, które mogą sięgać 70 mm. Miejscami możliwe wystąpienie burz. Pamiętaj:

zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr,

unikaj otwartych przestrzeni,

nie chowaj się pod drzewami"

- tak brzmi wpis na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na Twitterze, który pojawił się w poniedziałek po godzinie 8.

Alert RCB i ostrzeżenia IMGW. W których regionach spodziewane są ulewy?

Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczą w sumie 12 województw. Najwcześniej alerty wydano dla południowych regionów: województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, gdzie obowiązują one od północy. Na niemal całym obszarze Śląska i Małopolski wydano alerty drugiego stopnia. To właśnie tutaj spodziewane są opady 35-50 mm, a lokalnie do nawet 70 mm. Mogą pojawić się także burze.

W pozostałych regionach obostrzenia są już pierwszego stopnia. Obowiązują one w województwach:

mazowieckim, lubelskim i świętokrzyskim - od godziny 5 rano;

łódzkim - od godziny 4 rano;

południowych i wschodnich powiatach Wielkopolski - od 8 rano;

dolnośląskim i opolskim - od 10 rano;

warmińsko-mazurskim i podlaskim - od 14.

W większości regionów czas trwania alertów wyznaczony został do wtorku 31 sierpnia do godziny 8 rano (na południu) i do godziny 14 na północy kraju. W centrum i na południu może spaść od 20-30 mm, a lokalnie do 50 mm opadów. Na północnym-wschodzie spadnie do maksymalnie 40 mm deszczu - pojawi się on wieczorem i nocą. Możliwe są także miejscowe burze.

Silne ulewy i "zalążki trąb powietrznych" we wschodniej Polsce

"Istnieje prawdopodobieństwo rozwoju struktur wielokomórkowych, możliwe nawet mini-superkomórki burzowe. Podstawowym zagrożeniem w czasie dzisiejszych burz okażą się opady konwekcyjne sięgające do 20-30 mm i prowadzące do podtopień. (...) Z uwagi na dużą wilgotność w planetarnej warstwie granicznej i stromy gradient temperatury niewykluczone są zalążki trąb powietrznych, a nawet dwa-trzy przypadki w pełni wykształconych tornad. Szczególnie we wschodniej połowie kraju - związanych zarówno z mezocyklonem, jak i też nie. Porywy konwekcyjne sięgną do 50-70 km/h" - czytamy na portalu fanipogody.pl.

Burze utworzą się około południa, ze szczytem aktywności w godzinach od 14 do około 18. Pod wieczór zaczną zanikać. Bardzo silne opady deszczu mogą spowodować wzrosty poziomu rzek, podtopienia, a nawet lokalne powodzie - sytuacja taka najbardziej prawdopodobna jest w województwach małopolskim, śląskim i świętokrzyskim. Niepokojąca sytuacja hydrologiczna może utrzymać się w tych regionach co najmniej do środy 1 września.

Sierpień - zgodnie z długoterminowymi prognozami - przyniósł dużo opadów deszczu. Miejscami miesięczna norma opadowa została przekroczona nawet dwukrotnie. Modele pogodowe zakładają, że w poniedziałek i wtorek może spaść łącznie do 120 mm deszczu, a w najgorszym przypadku na południu Polski suma opadów może wynieść do 130-150 mm.

