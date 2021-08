Około godz. 17 w parku w Węglińcu piorun ranił siedem osób - podaje RMF. W momencie pojawienia się służb wszyscy byli przytomni i zostali przewiezieni do szpitala. Poszkodowani to trzy osoby i czworo dzieci. Najmłodsze z nich, to miesięczna dziewczynka.

Z nieoficjalnych informacji uzyskanych przez dziennikarzy RMF FM wynika, że osoby te schowały się pod drzewem przed burzą.