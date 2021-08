Pogoda na poniedziałek 30 sierpnia. Deszcz i zachmurzenie

Synoptycy zapowiadają na ostatni poniedziałek sierpnia zachmurzenie, deszcz, a także burze. Temperatura w żadnym z województw nie przekroczy 20 stopni Celsjusza.

Temperatura. Najzimniej w Podkarpackim

Temperatura na 30 sierpnia Fot. Gazeta.pl

Nieco cieplej w centralnej Polsce - w Poznaniu 18 stopni, w Łodzi 19. W Szczecinie Bydgoszczy i Olsztynie termometry pokażą 17 stopni Celsjusza. Najcieplejszym miastem tego dnia ma być według prognozy pogody IMGW Wrocław, w którym temperatura wyniesie 20 stopni Celsjusza.

Deszcz. Na północnym zachodzie Polski będzie padać

Padać będzie niemalże w całym kraju, w większości będą to jednak opady o natężeniu umiarkowanym - prognozowana wysokość opadów nie powinna przekroczyć 25 mm, a miejscami na Górnym Śląsku, w Małopolsce, na Mazowszu i Lubelszczyźnie 30 mm - informuje IMGW. Lokalnie mogą wystąpić burze, szczególnie w województwach podkarpackim i opolskim. Wysoko w Tatrach z kolei może spaść deszcz ze śniegiem i śnieg.

Z deszczem nie pożegnamy się zbyt szybko. "Po zimnym i deszczowym tygodniu w sobotę i niedzielę wciąż będzie padać w całym kraju. Według modelu WRF-GFS Medium - Range Forecast parasole przydadzą się też po weekendzie, aż do 1 września włącznie. Wtedy, z powodu końca wakacji, niebo wyleje swoje łzy na uczniów w całym kraju oprócz zachodniej jego części" - pisze na Facebooku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W poniedziałek w godzinach porannych powinni się mieć na baczności kierowcy - pojawi się gdzieniegdzie zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów.

Nad całą Polskę nadejdą tego dnia chmury - synoptycy przewidują zachmurzenie duże i całkowite. Przejaśnień i słońca może się spodziewać momentami jedynie w województwach małopolskim i świętokrzyskim.

Wiatr będzie wiał słaby i umiarkowany, na wybrzeżu zachodnim w porywach do 65 km/h, z kierunków północnych. W czasie burz natomiast porywy wiatru mogą osiągać nawet do 60 km/h, a w Sudetach do 55 km/h - jak wynika z informacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.