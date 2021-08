Tatry. TPN zamknie szlak na Rysy. Jakie inne tatrzańskie drogi będą niedostępne?

Nie tylko turyści, ale i taternicy wybierający trudniejsze górskie trasy powinni zwrócić uwagę na ostatnie komunikaty, ponieważ zamknięte zostaną również niektóre drogi taternickie.

Tatry. Szlak na Rysy zostanie zamknięty. Nie jest jasne, jak długo potrwa remont

Od 1 września do odwołania zostaje zamknięty czerwono znakowany szlak na odcinku: Czarny Staw pod Rysami - Rysy (w obu kierunkach) z wyłączeniem sobót i niedziel.

"Remont potrwa ok. 2-3 tygodnie, jednak ze względu na trudny, górski teren nie jesteśmy w stanie podać dokładnej daty zakończenia prac. Zwracamy uwagę, że w przypadku wybierania się w weekend na Rysy należy zachować szczególną ostrożność. Na szlaku znajduje się sporo luźnych skał, a oznaczenie szlaku na niektórych odcinkach może być niewidoczne" - czytamy w komunikacie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zamknięte zostaną również niektóre drogi taternickie w obrębie grani i leżące poniżej ścian od Ciężkiej Przełączki przez Niżne Rysy i Rysy do Żabiej przełęczy.

Rysy to najwyższy szczyt w Polsce, a jego wysokość wynosi 2499 m n.p.m. Jest to szczyt graniczny i można do niego dotrzeć, korzystając także ze szlaku po słowackiej stronie Tatr.

Tatry. Zamknięcie szlaków pieszych

Nie tylko szlak prowadzący na Rysy będzie zamknięty - wybierając się na wyprawę w Tatry, warto wcześniej sprawdzić, czy aby na pewno uda się swobodnie przejść zaplanowaną wcześniej trasę.

Oto lista innych szlaków pieszych, które będą zamknięte w najbliższym czasie z powodu prac remontowych:

Szlak niebieski prowadzący dołem Polany Kalatówki na odcinku: Pustelnia Brata Alberta - do końca Polany Kalatówki - zamknięty w obu kierunkach od 26 sierpnia do odwołania

Szlak czerwony na odcinku: Zawrat - Świnicka Przełęcz zostaje zamknięty w obu kierunkach od 25 sierpnia do odwołania

Szlak zielony na odcinku: Polana Kopieniec - szczyt Wielki Kopieniec - Polana Kopieniec zostaje zamknięty w obu kierunkach od 9 sierpnia do odwołania

Jaskinia Mroźna w Dolinie Kościeliskiej jest zamknięta do odwołania (remont planowany jest do 2022 roku)

Należy również mieć na uwadze, że od 1 marca do 30 listopada wszystkie szlaki na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego są zamknięte od zmierzchu do świtu.

Dodatkowym utrudnieniem może być obecnie pogoda -Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że na szlakach jest mokro i ślisko, a w wyższych partiach Tatr mogą występować oblodzenia. Do tego niski pułap chmur w partiach graniowych ogranicza widzialność, a to z kolei utrudnia orientację w terenie.