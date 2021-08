Pogoda. IMGW zapowiada burze z gradem i intensywne opady deszczu. Alerty I stopnia

Parasole powinni przygotować szczególnie mieszkańcy południowej części Polski - to tam synoptycy przewidują zarówno intensywny deszcz, jak i burze, a także wezbrania na rzekach.

Pogoda. Intensywne deszcze i burze z gradem na południu kraju

Dla południowych krańców Polski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia dotyczące burz z gradem i intensywnych opadów deszczu.

"Prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Miejscami grad" - czytamy na stronie IMGW. Ten alerty dotyczy obszaru południowo-zachodniej Polski na terenie województw opolskiego i dolnośląskiego. Synoptycy określili prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk na 80 procent, a ostrzeżenie obowiązuje do niedzieli 29 sierpnia do godziny 22.

To jednak niejedyne ostrzeżenia wydane przez IMGW. Na wschodzie, w województwie podkarpackim i południowej części lubelskiego synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu. "Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadu miejscami od 30 mm do 45 mm" - czytamy. Alert obowiązuje na razie do godziny 14, a prawdopodobieństwo wystąpienia przewidywanej ilości opadów określono na 80 procent.

Prognoza pogody. Wzrosty stanów wody na Podkarpaciu

Mieszkańcy województwa podkarpackiego i południowej części lubelskiego powinni mieć też na uwadze ostrzeżenia dotyczące gwałtownych wzrostów stanów wody - alert obowiązuje do niedzieli 29 sierpnia do godziny 19 i dotyczy zlewni dopływów Wisły oraz zlewni Strwiąża.

"W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów, notowane będą wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość punktowego przekroczenia stanów ostrzegawczych" - czytamy. Synoptycy zaznaczają, że ostrzeżenie może ulec zmianie w związku z dynamiką sytuacji.