Usnarz Górny. Imigranci w sytuacji zagrażającej życiu. Straż Graniczna nie przepuszcza karetki

Od 20 dni na granicy polsko-białoruskiej koczuje grupa 32 migrantów z Afganistanu, wśród nich jest 52-letnia kobieta, która jest bardzo chora. Noc z piątku na sobotę była dla tych osób wyjątkowo ciężka - było zimno i padał deszcz. Przez Usnarz Górny przeszła ulewa.

REKLAMA

W prowizorycznym obozowisku migranci mają namioty, ale nie mają ciepłych ubrań, które pomogłyby im przetrwać takie warunki. Jak relacjonuje TVN24, około godz. 10, podczas rozmowy z tłumaczką, skarżyli się, że są przemoczeni, że jest im zimno i czują się coraz gorzej.

"10 osób z gorączką i krwią w moczu. SG nie przepuszcza karetki. Twierdzi, że to decyzja do podjęcia przez MSW" - podała o godzinie 18 Fundacja Ocalenie.

"Jest straszne błoto, karetka musiała zostać na górze, medycy zbiegli na dół. Nie są przepuszczani do potrzebujących ludzi" - dodali wolontariusze Fundacji.

O trudnej sytuacji został poinformowany minister Maciej Wąsik i MSWiA.

Usnarz Górny. Migranci na granicy. "Jest bardzo zimno i leje. Wszyscy chorzy"

Koło południa na stronie Fundacji pojawiła się informacja: "Afganki i Afgańczycy na granicy dostali ciepły posiłek od Białorusinów. To pierwsze jedzenie od kilku dni. Jest bardzo zimno i leje. Wszyscy chorzy."

Migranci przyznali, że w piątek dostali ciepły posiłek ze strony białoruskiej. Nagranie z przekazania jedzenia zamieściła na Twitterze Straż Graniczna. "Grupa cudzoziemców koczująca po białoruskiej stronie granicy ostatni posiłek dziś [w piątek - red.] dostała o godz. 19:20. Posiłki i napoje dostarczane są regularnie cudzoziemcom przez stronę białoruską" - podkreślono.

Ksiądz, ratownik medyczny: To są ludzie

Na granicy polsko-białoruskiej jest Wojciech Grzesiak, ksiądz i ratownik medyczny. Na antenie TVN24 zaznaczył, że Straż Graniczna nie pozwala dojść do migrantów. Uzasadniają, że znajdują się oni po stronie białoruskiej. - Jak na razie impas - podkreślił i dodał, że przy takich warunkach zarówno kondycja fizyczna, jak i psychiczna "musi być fatalna". - Ja myślę, że sama obecność jakiegokolwiek medyka, który mógłby się nimi zainteresować, jakkolwiek wyciągnąć taką pomocną dłoń w najbardziej podstawowym badaniu, byłaby dla nich choćby nawet psychicznie pewną podporą, że nie są zostawieni sami sobie - stwierdził ks. Grzesiak.

Zobacz wideo Morawiecki: Setki Irakijczyków są specjalnie przyciągane na terytorium Białorusi

- To jest najważniejsze, a wielu o tym zapomina: to są ludzie. To człowiek taki sam jak ja - podkreślił duchowny.

Coraz więcej zatrzymań na polsko-białoruskiej granicy

Polscy strażnicy graniczni zatrzymali w piątek 40 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Białorusią. Wśród zatrzymanych jest 14 obywateli Syrii, na których pod granicą czekał ich rodak posiadający szwedzką kartę pobytu. Takie informacje przekazała na Twitterze Straż Graniczna.

"27.08 prób nielegalnego przekroczenia granicy było 130. Strażnicy graniczni zatrzymali 40 cudzoziemców, pozostałe 90 prób zostało udaremnionych. Zapowiada się pracowity weekend" - napisali.