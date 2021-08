Pogoda na tydzień 30 sierpnia - 5 września. Spadnie sporo deszczu, możliwe pierwsze przymrozki

Poniedziałek 30 sierpnia będzie głównie pochmurny i deszczowy. Zgodnie z prognozą zagrożeń pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej intensywne opady deszczu wystąpią w woj. pomorskim, kujawsko-pomorskim, zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego, woj. wielkopolskim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim, śląskim, opolskim i lubuskim. W tych regionach może spaść od 30 do 50 mm w ciągu doby. Alert pierwszego stopnia przed burzami zapowiada się natomiast dla woj. dolnośląskiego. Zacznie obowiązywać o godz. 7:30 w poniedziałek 30 sierpnia i będzie ważny do godz. 7:30 we wtorek 31 sierpnia. W trakcie burz spodziewane są opady w granicach 20-30 mm, lokalnie do 40 mm oraz wiatr w porywach do 70-90 km/h.

REKLAMA

Pogoda. "Niż zaprasza chłód". Początek września będzie chłodny i deszczowy

Temperatura w poniedziałek wyniesie od 14 stopni w Rzeszowie, przez 15 stopni w Szczecinie i Zielonej Górze, 16 w Katowicach i Lublinie, 17 w Gdańsku i Toruniu, 18 w Koszalinie, Opolu i Krakowie, 19 w Poznaniu, Wrocławiu, Olsztynie i Białymstoku, do 20 w Bydgoszczy, Warszawie i Łodzi. W okolicach trzech ostatnich miast będzie szansa na niewielkie przejaśnienia.

Zobacz wideo Kto odpowiada za ekstremalne zjawiska pogodowe?

Deszcz nie opuści nas także we wtorek 31 sierpnia. Jak zapowiadają synoptycy, termometry wskażą od 15 stopni w Katowicach, przez 16 w Kielcach i Krakowie, 17 w Łodzi, Szczecinie i Opolu, 18 w Warszawie i Gdańsku, 19 w Poznaniu i Lublinie, do 20 w Białymstoku i Rzeszowie.

Prognoza pogody. Deszczowy początek roku szkolnego

W środę 1 września pogodnie zrobi się jedynie na północnym zachodzie Polski. Zgodnie z prognozą IMGW nie powinno tam padać. W pozostałej części kraju więcej chmur, które przyniosą deszcz, a miejscami także burze. Rano opady wystąpią na obszarze od Dolnego Śląska po Suwalszczyznę, a w południe dotrą na południowy wschód. Po południu przelotny deszcz możliwy będzie na obszarze całego kraju. W ciągu dnia najniższa temperatura wystąpi na Wybrzeżu, gdzie termometry pokażą od 15 do 17 stopni. W innych regionach Polski od 17 do 19 stopni. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, lokalnie porywisty, północno-zachodni i północny.

Tatry. W najwyższych partiach gór spadł śnieg. 8 cm na szczycie Łomnicy

Czwartek 2 września z gęstym zachmurzeniem nad większym obszarem kraju i opadami deszczu na wschodzie. Pogodniej tylko w okolicach Szczecina i Bydgoszczy. We wschodnich rejonach Polski temperatura będzie wynosiła przeważnie 15-17 stopni. Im bliżej zachodu, tym cieplej - od 18 do 20 stopni.

Pogoda na koniec tygodnia. Czeka nas słoneczny piątek

Według wstępnych prognoz piątek 3 września przyniesie zmianę: w prawie całym kraju czeka nas dużo słońca. Wyjątkiem będzie jedynie Podlasie, gdzie wystąpi całkowite zachmurzenie. W okolicy Suwałk możliwy deszcz. Na termometrach zobaczymy od 16 stopni w Rzeszowie, przez 17-18 w Kielcach i Krakowie, Łodzi i Białymstoku, 19 w Opolu i Warszawie, 20 w Poznaniu, Wrocławiu i Zielonej Górze, 21 w Gdańsku i Bydgoszczy, do 22 w Szczecinie.

W sobotę 4 września deszcz pojawi się tylko w północno-wschodniej części kraju. Najchłodniej będzie w Olsztynie - zaledwie 14 stopni, nieco cieplej - 15-16 w pasie od Suwałk po Lublin oraz w Łodzi i Gdańsku, 18-19 na zachodnich krańcach Polski, zaś najcieplej na południu, gdzie temperatura osiągnie 20-21 stopni. IMGW przestrzegł, że od 4 września możliwe są pierwsze przymrozki. "Od 4 września spodziewamy się bardzo zimnych nocy z temperaturami w okolicy 4 stopni, miejscami możliwe przymrozki. W górach, przy gruncie, temperatura może spaść nawet do -2 i -4 stopni" - poinformowano w komunikacie.

Pogoda. Do Polski płynie polarna masa powietrza. Czas wyciągnąć kurtki

W niedzielę 5 września chmury z możliwym deszczem pokryją całą wschodnią połowę Polski oraz Pomorze. Na pozostałym obszarze będzie słonecznie. Temperatura obniży się do 12-14 stopni na wschodzie i w centrum. Trochę cieplej będzie na południowym zachodzie i zachodzie kraju - tam 15-18 stopni.