Warunki pogodowe w Usnarzu Górnym na granicy polsko-białoruskiej są coraz gorsze. Migranci, którzy tam koczują, marzną, mokną i czują się coraz gorzej. - To jest najważniejsze, a wielu o tym zapomina: to są ludzie. To człowiek taki sam jak ja - mówi Wojciech Grzesiak, ksiądz i ratownik medyczny.

