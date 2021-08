Czarnek: "Jesteśmy narodem zwycięzców". Szef MEiN przeciwny odejściu od prac domowych i ocen

"Jako Polacy mamy ogromne sukcesy, nie tylko w ostatnich latach, lecz także na przestrzeni wieków. Jesteśmy narodem zwycięzców. Gdyby tak nie było, nie byłoby nas dziś w tym miejscu Europy, między Rosją a Niemcami, i to po prostu trzeba pokazywać" - stwierdził minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w rozmowie z "Naszym Dziennikiem". Szef resortu zaznaczył, że znaczną rolę w kształtowaniu u uczniów tej postawy mają ich nauczyciele. "Jestem absolutnie przekonany, że zdecydowana większość nauczycieli dokładnie to wie, rozumie i chce tę wiedzę przedkładać uczniom. My jako resort jesteśmy w tym tylko pomocni" - dodał.

Czarnek wskazał, że jednym z priorytetów MEiN jest odbudowanie prestiżu zawodu nauczyciela. Negatywnie ocenił także głosy o m.in. zniesieniu prac domowych dla uczniów. "Chcemy odbudować etos nauczyciela, wzmacniając jego autorytet i pozycję w szkole. Stawiam opór pomysłom odejścia od oceniania uczniów, rezygnacji z zadawania prac domowych i coraz większej ewaluacji" - mówił.

Czarnek: Nie ma zagrożenia dla nauki zdalnej od września

Minister edukacji i nauk po raz kolejny zadeklarował, że od września uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej. Przemysław Czarnek nie wykluczył jednak przejścia na tryb zdalny lub hubrydowy, jeśli pandemia sprawi, że będzie to konieczne. - Po dwóch, trzech, czterech tygodniach na nieszczęsne nauczanie zdalne nie wrócimy, natomiast co będzie w perspektywie kilku kolejnych miesięcy, tego nie wie nikt [...] - mówił na antenie Polsat News. - Czwarta fala z pewnością nadejdzie, natomiast wszelkie przewidywania, jakie są w ministerstwie zdrowia, z którym jesteśmy w pełnym kontakcie, nie powodują jakiegokolwiek zagrożenia dla nauki stacjonarnej, ani teraz 1 września, ani w perspektywie dłuższej - zapewnił Czarnek.

