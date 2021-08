Mapa zagrożeń pogodowych została opublikowana na stronie internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wynika z niej, że w sobotę 28 sierpnia możemy się spodziewać silnego deszczu z burzami. Alert pogodowy pierwszego stopnia wydano dla jednego województwa - podlaskiego. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do godziny 18. Z komunikatu IMGW wynika, że na Podlasiu występują opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, a okresami silnym. Wysokość opadu może wynieść od 30 mm do 50 mm, a wiatr może osiągnąć prędkość do 60 km/h.

IMGW informuje, że przelotne burze mogą występować nie tylko na Podlasiu, ale i w pozostałej części Polski.

"Dziś prawdopodobieństwo rozwoju burz jest ograniczone, jednak jeżeli się utworzą, to będą na ogół słabe i lokalne. Burze mogą występować niemal w całym kraju, jednak największa szansa na ich rozwój będzie na północnym wschodzie oraz na krańcach południowych i południowo-zachodnich. Burzom mogą towarzyszyć przelotne opady deszczu do 10-15 mm i porywy wiatru około 55-60 km/h" - czytamy na Facebooku IMGW.

O poranku zagrożenie stanowiły mgły. Lokalnie widoczność była ograniczona do 100 metrów. Z najtrudniejszymi warunkami na drogach mieliśmy do czynienia w Babimoście, Kielcach, Kaliszu, Szczecinie, Resku, Chojnicach i Kętrzynie - pisze TVN24. Mgieł ograniczających widoczność można spodziewać się także w niedzielę rano. IMGW prognozuje, że wystąpią one w województwach lubuskim, zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz podlaskim.

