"Nie mają nic! W jednym podkoszulku, z dziećmi na ręku". Wieś Suchy Bór ruszyła na pomoc uchodźcom

Grupa 70 uchodźców ewakuowanych z Afganistanu trafiła w czwartek do ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego we wsi Suchy Bór w województwie opolskim. Z ogarniętego konfliktem kraju przybyli właściwie "z niczym", a wśród nich są małe dzieci - jedno prawdopodobnie ma około czterech miesięcy. Lokalna społeczność zareagowała jednak natychmiast i rozpoczęła zbiórkę, by im pomóc.

