Do wypadku doszło we wtorek 24 sierpnia przed godziną 15 na skrzyżowaniu ulicy Skowrońskiego z Leśną w Gliwicach. To właśnie w tym miejscu 18-latkę potrącił samochód osobowy. "Jak wykazały czynności prowadzone na miejscu oraz zapis z monitoringu miejskiego, piesza przed wejściem na przejście dla pieszych nie upewniła się, że nie spowoduje zagrożenia" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Komendę Miejską Policji w Gliwicach.

18-latka została potrącona przez samochód, a później dostała mandat

Dziewczyna weszła wprost pod nadjeżdżający z jej lewej strony samochód, który znajdował się w odległości około 15 metrów od przejścia dla pieszych w chwili, gdy nastolatka na niego wkroczyła. "Nie dała szansy kierującej, która próbowała uniknąć potrącenia. W wyniku zdarzenia piesza nie odniosła poważnych obrażeń" - informują gliwiccy policjanci. Za popełnione wykroczenie 18-latka została ukarana mandatem karnym.

Gliwiccy mundurowi przypomnieli również, że na suchej i równej nawierzchni pojazd rozpędzony do prędkości 50 km/h do pełnego zatrzymania potrzebuje około 15 metrów, a przeciętna reakcja kierowcy na pojawienie się przed pojazdem przeszkody wynosi od sekundy do 1,5 sekundy. W tym czasie samochód pokonuje około 20 metrów. Wartości rosną wraz ze zwiększeniem prędkości, bądź utrudnionymi warunkami atmosferycznymi m.in. deszczem, zmierzchem czy mgłą.

