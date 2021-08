Tatry. Sterta śmieci na popularnym szlaku. 'Nie ma słów dostatecznie obelżywych'

Każdego roku Tatry są oblegane przez rzesze turystów. Nie inaczej jest w tym sezonie. Na niemal każdym szlaku turystycznym panuje duży ruch, powodujący długie, czasem nawet kilkugodzinne kolejki. Jeśli jednak dostaniemy się w upragnione miejsce, zamiast górskiego pejzażu może czekać nas niemiła niespodzianka.

Tatry. Turysta pokazał nagranie z popularnego szlaku. "Bezeceństwo"

"Tygodnik Podhalański" opublikował nagranie jednego ze swoich czytelników, który wybrał się na spacer Kondracką Przełęczą. Przy jednej ze skarp natrafił na wielkie śmietnisko. Na nagraniu widać worek na śmieci, z którego wręcz wysypują się plastikowe butelki, torebki, opakowania po batonikach oraz innej żywności.

- W języku ludzi kulturalnych nie ma słów dostatecznie obelżywych, zdolnych opisać to bezeceństwo. Potrafi wnieść, ale nie potrafi znieść - powiedział czytelnik "TP", komentując bałagan na szlaku.

Kondracka Przełęcz to w czasie sezonu letniego jedno z najbardziej zatłoczonych miejsc. Znajduje się na skrzyżowaniu szlaków, dlatego przechodzi tędy ogromna ilość turystów, którzy - jak widać na nagraniu - nie zawsze dbają o to, aby pozostawić po sobie porządek.

Nagranie pokazujące śmietnisko w Tatrach odbiło się w sieci szerokim echem. "Zawsze mnie to dziwiło. Produkty w opakowaniach potrafi przynieść każdy, ale już puste opakowania im ciążą", "Wstyd dla tych pseudoturystów! Ale do nich to nie dociera!", "Jak wniosłeś tam śmieć, to go ze sobą zabierz z powrotem. Puste butelki, puszki czy papierki chyba mniej ważą jak pełne..." - komentują internauci.

Tatry. Każdego roku na szlakach zostaje do 20 ton śmieci

Każdego roku Tatry odwiedza 4 mln turystów, którzy pozostawiają po sobie na szlakach od 15 do 20 ton śmieci. W górach można znaleźć nie tylko plastikowe butelki oraz opakowania po żywności, ale również opony, niewielkie meble i zużyte sprzęty elektroniczne.

Tatrzański Park Narodowy od wielu lat prowadzi akcje edukacyjne, które mają zwrócić uwagę na problem zanieczyszczania polskich gór. W bieżącym roku zainaugurowano akcję "Śmieci!? Kto to widział". Spoty, których bohaterami są niedźwiedź i mewa, pojawiają się w mediach społecznościowych i radiu.

TPN zachęca turystów do zmiany swoich nawyków, zarówno w Tarach, jak i na co dzień w mieście. Wybierający się w góry mogą zacząć od małych kroków, np. od zabierania ze sobą wyłącznie wielorazowych opakowań - bidonów i termosów zamiast plastikowych butelek i foliowych torebek.

