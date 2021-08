Pogoda na piątek 27 sierpnia. Będzie cieplej, ale w całej Polsce pojawią się burze z piorunami

Nad Polską pojawił się ośrodek niżowy, któremu przez najbliższe dni towarzyszyć będą fronty atmosferyczne. Oznacza to, że taka pogoda utrzyma się aż do niedzieli, co jest mało optymistycznym akcentem na ostatnie dni wakacji.

Pogoda w piątek 27 sierpnia. Najwyższa temperatura wyniesie 19 stopni

W piątek 27 sierpnia średnią najwyższą temperaturą, jaką wskażą termometry, będzie 19 stopni. Takiej temperatury mogą spodziewać się mieszkańcy województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. O jeden stopień mniej, czyli 18 stopni, wskażą termometry w województwach: pomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim, lubelskim i mazowieckim. 17 stopni synoptycy zapowiadają w województwach śląskim i małopolskim, a 16 stopni w łódzkim, świętokrzyskim i podkarpackim. Tego dnia najchłodniej będzie w województwie lubuskim, gdzie termometry wskażą jedynie 14 stopni.

Pogoda. W całym kraju pochmurnie i burzowo

W piątek 27 sierpnia opady deszczu prognozowane są w całym kraju. Towarzyszyć będą temu burze z piorunami, więc warto przygotować się na tak niebezpieczną pogodę.

Zdaniem synoptyków do końca sierpnia w Polsce będziemy mierzyć się z jesienną aurą. Aż do niedzieli utrzyma się deszczowa pogoda i bardzo duże zachmurzenie. Nie będzie szansy na to, by cieszyć się promieniami słońca. Jak podają synoptycy, temperatura osiągnie maksymalnie 20 stopni, a w dolinach górskich około 14 stopni. Wiatr w przeważającej części kraju będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, porywisty, głównie z kierunków zachodnich i północnych - podaje IMGW.

Poprawę pogody synoptycy zapowiadają na początku września. Jest szansa na to, że w pierwszym tygodniu tego miesiąca pojawią się słoneczne dni.