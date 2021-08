Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek 23 sierpnia w bloku na Osiedlu Młodych w Świdnicy (woj. dolnośląskie). Jak informuje "Gazeta Wyborcza" na nagraniu, które krążyło po sieci, można było zobaczyć, jak 28-latek stoi na parapecie swojego mieszkania na czwartym piętrze, a kiedy pod budynkiem pojawiły się służby, skoczył. "Żyje jeszcze, żyje, rusza się" - mówił autor filmu, który opublikował go w internecie.

REKLAMA

Zobacz wideo Nie zareagowali na przemoc, dostali burgera po przejściach

Fala hejtu wylała się na 28-letniego mężczyznę ze Świdnicy

Filmik, na którym uwieczniono próbę samobójczą 28-latka, został opublikowany m.in. na stronie wykop.pl - obecnie film jest już niedostępny. Nagranie było przesyłane również w wiadomościach prywatnych.

Jak donosi "GW" mężczyzna jest nazywany w internecie #Świdnickim Magikiem (jest to odniesienie do samobójczej śmierci rapera Magika - Piotra Łuszcza, który w 2000 roku popełnił samobójstwo, skacząc z dziewiątego piętra). Internauci szczegółowo analizowali próbę samobójczą 28-latka i porównywali ją m.in. do lądowania samolotu oraz wypisywali hejterskie komentarze m.in.:

Ciężko jest żałować idioty". "Który na magika wybiera czwarte piętro niskiego bloku + z wyglądu dres o dwucyfrowym ilorazie inteligencji". "Jakiś debil, jedyne, co zrobił, to się połamał". "U mnie na blokach krzyczeli: skacz, będzie jednego pasożyta mniej". "Niech nie angażuje innych w swoje problemy psychiczne. Lasów ci u nas pełno, więcej niż torów.

Jedna z osób, która trafiła na nagranie, pytała o empatię w stosunku do 28-latka. "Empatię to można mieć do małego pieska, którego potrąci pijany kierowca, a nie do dorosłego chłopa, który skacze z okna XD no litości" - odpowiedział jeden z internautów.

Nagranie próby samobójczej krążącej w sieci wskazuje, że autor filmu znajdował się na drugim piętrze w przeciwległym bloku. W tle słychać jego komentarze do całej sytuacji: "Na drabinę czekał", "Klucze zatrzasnął", a kiedy mężczyzna skoczył na nagraniu słychać: "o…o…o…o… patrz, leci". Film został już usunięty z sieci.

Usnarz Górny. Ks. Lemański próbował przekazać żywność i leki migrantom

Policja poszukuje hejterów i autora filmu

Teraz prokuratura zajmie się hejterami. - To jest niedopuszczalne etyczno-moralnie - podkreśliła podczas rozmowy z "Gazetą Wyborczą" zastępczyni prokuratora rejonowego w Świdnicy Beata Piekarska-Kaleta. Prokuratura Rejonowa w Świdnicy wszczęła już śledztwo w sprawie skoku mężczyzny i sprawdzi, czy ktoś nie podżegał 28-latka do samobójstwa. Policji zlecono zabezpieczenie materiałów oraz ustalenie tożsamości autorów nienawistnych komentarzy.

Tatry. Turyści szturmują Morskie Oko. Prawie trzygodzinne kolejki

Potrzebujesz pomocy?

Polska znajduje się w czołówce europejskich krajów pod względem samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Jeśli potrzebujesz pomocy, codziennie przez całą dobę możesz zadzwonić na Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, pod bezpłatnym numerem telefonu 116 111. Swój problem możesz też opisać w wiadomości.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, oprócz konsultacji dla najmłodszych, oferuje też pomoc rodzicom i nauczycielom, którzy obawiają się o bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Więcej informacji znajdziesz na stronie fundacji.