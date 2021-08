Tatry. Turyści szturmują Morskie Oko. Dwie godziny na parkingu i godzinna kolejka po bilet

Turyści, którzy wybrali się w środę nad Morskie Oko, z całą pewnością nie mogli cieszyć się ciszą i spokojem. Tłumy były podobne do tych na Krupówkach lub na Molo w Sopocie.

Tysiące turystów nad Morskim Okiem. Nawet trzy godziny oczekiwania w kolejce

Według informacji, które udało się zdobyć portalowi Onet.pl, ogromna liczba turystów zmierzała nad Morskie Oko już z samego rana. Już około godziny 9 w środę 25 sierpnia osoby, które zdecydowały się podjechać z Zakopanego na parking na Palenicę Białczańską, musiały stać w korkach i to nie kilka minut.

Dojazd zajmował aż godzinę i 45 minut. To jednak był dopiero początek, bo na turystów czekała jeszcze ogromna kolejka do kasy, gdzie musieli kupić bilet wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tutaj najwięksi pechowcy stracili nawet godzinę. Nagranie tłumu czekającego przed wejściem do parku zostało opublikowane przez facebookową stronę "Aktualne warunki w górach".

Na ciągnącym się kilka kilometrów szlaku również panował duży ścisk, a nie lepiej było też nad samym Morskim Okiem. Polacy, którzy zjechali ze wszystkich zakątków kraju, aby zobaczyć Morskie Oko i zrobić sobie na jego tle zdjęcie, po raz kolejny napotkali na trudności. Wykonanie fotografii bez ujęcia ogromnego tłumu okazało się niewykonalne, a do tego pogoda nie dopisywała przez większą część dnia. Jak przekazał portalowi kierowca jednego z autobusów, wzmożony ruch widoczny na nagraniu wynikał poniekąd z okienka pogodowego i braku deszczu, który przez kilka dni utrudniał turystom zwiedzanie.

Turyści zostawiają śmieci na trasach. "Czy ta ławka serio wygląda na kosz na śmieci?"

Na facebookowej stronie "Aktualne warunki w górach" pojawia się wiele zdjęć i nagrań, na których widać, jak turyści odwiedzający Tatry zaśmiecają okolice. "Uwaga turysto! W Tatrach czy innych górach NIE MA koszy na śmieci!!" - przypomina autor posta. I dodaje, że "wszystkie przyniesione butelki, papierki, puszki, pety i inne należy zabierać ze sobą na dół. (...) Jeśli turystę brzydzi zabranie jego własnych śmieci ze sobą, niech pomyśli, jak brzydzić będzie to osobę, która będzie po nim sprzątać, bo ktoś musi to podnieść potem i wynieść z parku za niego. Nie pozwalajmy na to, to hańba ludzkości. Czy ta ławka serio wygląda na kosz na śmieci?".

