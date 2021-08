Podkowa Leśna. Niesamowity odzew na zbiórkę dla uchodźców z Afganistanu. "Jesteście wielcy!"

We wtorek 24 sierpnia burmistrz Podkowy Leśnej przekazał, że do położonego niedaleko ośrodka dla uchodźców w Dębaku przybyła pierwsza grupa 55 osób ewakuowanych z Afganistanu. Jak dodał, wśród nich jest 21 dzieci (w tym dziesięcioro do lat trzech i jedenaścioro do lat 14) oraz 15 dorosłych kobiet i 19 mężczyzn.

Podkowa Leśna. Władze ogłosiły zbiórkę dla uchodźców z Afganistanu. "Nie mają nic"

"Nie mają nic, tylko ubranie, w którym przyjechali, są mocno przestraszeni, bardzo proszę o pilne rzeczowe wsparcie" - napisał Tusiński, informując jednocześnie o rozpoczęciu zbiórki pomocy rzeczowej dla Afgańczyków. Ustalono, że mieszkańcy ośrodka w pierwszej kolejności potrzebują m.in.: podstawowych artykułów higienicznych (pasty do zębów, szczoteczki, mydła, żele pod prysznic, szampony, podpaski), pampersów, mleka w puszkach dla dzieci, butelek do karmienia, kawy, herbaty oraz czajników do gotowania wody.

We wtorek burmistrz Podkowy Leśnej odwiedził ośrodek w Dębaku. Jak przekazał, uchodźcom wykonano testy na koronawirusa - wszystkie były negatywne. "[...] nieznany jest ich dalszy los i chyba to jest najtrudniejsze dla tych ludzi. Tyle mogę państwu oficjalnie przekazać, ale bardzo bym chciał, aby nasz kraj został pozytywnie zapamiętany przez naszych, najprawdopodobniej chwilowych gości w Podkowie Leśnej. Tak, jak możemy - pomagamy" - zapewnił Tusiński.

"Urząd w Podkowie Leśnej pękał w szwach, wypełniliśmy szczelnie dziesięć dużych samochodów"

Jak się okazało, odzew na apel władz Podkowy Leśnej był ogromny, a urząd miasta w dwa dni zapełnił się darami dla cudzoziemców.

"Podkowianie i sąsiedzi, jesteście wielcy! [...] Rzeczy jest tak dużo, że zostaną nimi obdzielone także inne ośrodki dla cudzoziemców w Polsce. Urząd w Podkowie Leśnej pękał w szwach, wypełniliśmy szczelnie dziesięć dużych samochodów, w tym dwa busy, które jeszcze wczoraj wieczorem dotarły do Dębaka" - poinformował w czwartek rano Tusiński.

Podkreślił też, że przeprowadzenie akcji "nie było proste", a ośrodki dla cudzoziemców "nie mogą przyjmować żadnych darów", a także "udzielać informacji, zwłaszcza jeśli nie są w nurcie obecnie prowadzonej polityki". Władze Podkowy Leśnej otrzymały jednak zgodę, by przekazać rzeczy, choć nie mają już wpływu na ich dalszy los.

"Chcieliśmy pozyskać dane liczby osób (i ich wieku) w innych ośrodkach pobytu obywateli Afganistanu, tak by móc zadecydować o sensownym podziale darów (i dowieźć je na miejsce), ten pomysł nie powiódł się. Ogólna liczba przybyłych to 750 i lecą następni. Wymogłem na Urzędzie ds. cudzoziemców, że zostanie przeprowadzona dokładna inwentaryzacja i dostanę informację zwrotną (oby), gdzie zostały skierowane, tak żeby nie było jak ze słynnymi plecakami dla dzieci z Aleppo B. Kempy, które nigdy do nich nie trafiły" - czytamy we wpisie Tusińskiego.

W opinii prezydenta nie należy wierzyć "odgórnym zapewnieniom jakoby nasze państwo doskonale zabezpieczyło podstawowe środki dla uchodźców". "Nie mają nic, poza dachem nad głową i zwykłym posiłkiem, a dzięki waszym sercom, chociażby dzieci dostaną mleko, pampersy, kobiety niezbędne artykuły higieniczne, wszyscy mydło i pastę do zębów oraz wiele, wiele innego dobra. Smutne to czasy, kiedy rządzącym wydaje się, że o sile państwa stanowi wysokość muru i długość drutu kolczastego [...] Wiem, że takie oddolne wsparcie w zakresie artykułów pierwszej potrzeby jest potrzebne w każdym z ośrodków w Polsce, gdzie zostali skierowani Afgańczycy (choć oficjalnie usłyszycie co innego)" - dodał.

