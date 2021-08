14. emerytura, zwana także "czternastką", to dodatkowe świadczenie dla emerytów. Zostanie ono wypłacone jednorazowo. Jak zapowiada ZUS, 14. emerytura ma zostać wypłacona dla około 9,1 mln emerytów i rencistów, natomiast to świadczenie w pełnej wysokości (czyli 1022 zł netto) otrzyma około 7,9 mln uprawnionych osób.

14. emerytura. Dla kogo? Kiedy zostanie wypłacona?

Czternastkę otrzymają ci emeryci, którzy na dzień 31 października 2021 roku będą mieli prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych, wymienionych w ustawie, czyli do emerytury, renty, renty socjalnej lub świadczenia przedemerytalnego. 14. emerytury nie dostaną osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone. Co ważne, dodatkowe świadczenie nie przysługuje osobom z najwyższymi emeryturami - wynoszącymi powyżej 4150,88 złotych brutto.

Czternastka zostanie wypłacona wraz z podstawą emerytury w listopadzie. Dodatek zostanie wypłacony z urzędu, co znaczy, że nie trzeba w tym celu wypełniać żadnego wniosku.

14. emerytura. Ile dodatkowo dostaniesz "na rękę"? [WYLICZENIA]

Pełną kwotę 14. emerytury dostaną te osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto, w tym także osoby, które ze względu na niski staż pracy otrzymują emerytury poniżej minimalnej kwoty. Ich czternastka wyniesie 1022,50 netto. Najniższy dodatek otrzymają zaś osoby, których emerytura wynosi 4100 zł brutto. Tym emerytom przysługuje czternastka w wysokości 50,25 zł netto.

do 2900 złotych brutto emerytury - 1022,50 zł netto 14. emerytury;

2950 zł brutto emerytury - 981,88 zł netto 14. emerytury;

3000 zł brutto emerytury - 940,50 zł netto 14. emerytury;

3050 zł brutto emerytury - 900,13 zł netto 14. emerytury;

3100 zł brutto emerytury - 858,75 zł netto 14. emerytury;

3150 zł brutto emerytury - 818,38 zł netto 14. emerytury;

3200 zł brutto emerytury - 777 zł netto 14. emerytury;

3250 zł brutto emerytury - 736,63 zł netto 14. emerytury;

3300 zł brutto emerytury - 695,25 zł netto 14. emerytury;

3350 zł brutto emerytury - 654,88 zł netto 14. emerytury;

3400 zł brutto emerytury - 613,50 zł netto 14. emerytury;

3450 zł brutto emerytury - 573,13 zł netto 14. emerytury;

3500 zł brutto emerytury - 531,75 zł netto 14. emerytury;

3550 zł brutto emerytury - 491,38 zł netto 14. emerytury;

3600 zł brutto emerytury - 450 zł netto 14. emerytury;

3650 zł brutto emerytury - 409,63 zł netto 14. emerytury;

3700 zł brutto emerytury - 368,25 zł netto 14. emerytury;

3750 zł brutto emerytury - 327,88 zł netto 14. emerytury;

3800 zł brutto emerytury - 286,50 zł netto 14. emerytury;

3850 zł brutto emerytury - 246,13 zł netto 14. emerytury;

3900 zł brutto emerytury - 204,75 zł netto 14. emerytury;

3950 zł brutto emerytury - 164,38 zł netto 14. emerytury;

4000 zł brutto emerytury - 123 zł netto 14. emerytury;

4050 zł brutto emerytury - 99,63 zł netto 14. emerytury;

4100 zł brutto emerytury - 50,25 zł netto 14. emerytury.

