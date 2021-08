Pogoda na dziś - czwartek 26 sierpnia. Kolejny deszczowy dzień w całym kraju

Meteorolodzy zapowiadają na dziś duże zachmurzenie i spore opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie natomiast od zaledwie 14 do maksymalnie 19 stopni w ciągu dnia.

REKLAMA

Zobacz wideo Rząd zapowiada kolejne programy zachęcające do szczepień

Temperatura. Dziś najchłodniejszy dzień czeka mieszkańców Podlasia

Najniższa temperatura, 14 stopni, prognozowana jest dla Białegostoku. Niewiele cieplej, 15 stopni, będzie natomiast w województwach zachodniopomorskim, śląskim i świętokrzyskim. Jeden stopień więcej zapowiadany jest w Zielonej Górze, Opolu, Krakowie i Lublinie. Do 17 stopni pokażą termometry w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i mazowieckim. Najcieplejszy dzień czeka mieszkańców Łodzi, Poznania i Olsztyna, gdzie będzie do 18 stopni oraz Rzeszowa, gdzie będzie 19 stopni.

Opady. Będzie padać w całym kraju - lokalnie możliwe są także burze

W całej Polsce przez większą część dnia należy spodziewać się dużego i umiarkowanego zachmurzenia. Dopiero w nocy zacznie się przejaśniać w północnej i centralnej części kraju. Od rana jednak pojawi się rozległy front atmosferyczny, który przyniesie spore opady deszczu. Do godziny szóstej rano padać będzie już w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, łódzkim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. Stopniowo front ten będzie przemieszczać się też nad południowo-wschodnią część kraju. Po południu w okolicach Łodzi, Konina, Bydgoszczy i Olsztyna wytworzą się także komórki burzowe. Na ogół wiatr słaby, przez co front będzie utrzymywał się przez dłuższy czas nad danym regionem. Silniej powieje tylko na wybrzeżu i Podlasiu, gdzie może wiać w porywach do 50 km/h.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: pogoda.gazeta.pl.

Loteria szczepionkowa. Są wyniki kolejnego losowania. Kto wygrał?