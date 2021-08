By ukraść samochód, 27-letni mężczyzna z Jeleniej Góry przebrał się za kobietę: włożył perukę, krótką spódniczkę, a nawet pomalował sobie paznokcie. Mistyfikacja miała służyć nie tylko zmyleniu policjantów. Złodziej nie chciał, by na kamerach monitoringu rozpoznał go właściciel auta - jego kolega.

