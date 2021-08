Zobacz wideo Niemal 3 promile alkoholu. Kierowca uciekał przed policją ulicami Rzeszowa

Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej (województwo śląskie) poinformowała o kilkukrotnym zatrzymaniu tego samego mężczyzny za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości. 34-latek został aresztowany.

Dąbrowa Górnicza. Kierowca wielokrotnie był zatrzymywany za jazdę pod wpływem alkoholu

W ciągu zaledwie dziewięciu dni 34-latka zatrzymano do kontroli aż cztery razy. Za każdym razem badanie wykazywało, że mężczyzna prowadził pojazd pod wypływem alkoholu i to niemałej ilości. Jak podkreśla bowiem policja, były to zawsze minimum dwa promile alkoholu. Okazało się także, że Dąbrowianina obowiązywał sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Gdyby tego było mało, podczas jednej z interwencji mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli, a następnie zaczął uciekać pieszo. Na wniosek śledczych i prokuratury sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 34-latka. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu a polskie prawo

Zgodnie z polskim prawem, wyróżnia się dwa stany po spożyciu alkoholu:

stan "wskazujący na spożycie alkoholu" - gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub od 0,1 mg do 0,25 mg w jednym dm sześciennym wydychanego powietrza;

stan nietrzeźwości - gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia do przekraczającego tę wartość lub gdy zawartość alkoholu w jednym dm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z wykroczeniem, za które grozi areszt, grzywna do pięciu tys. zł i czasowe zatrzymanie prawa jazdy. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych może wynosić od pół roku do trzech lat. W przypadku zakazu trwającego powyżej roku - przed otrzymaniem zwrotu prawa jazdy osoba musi ponownie odbyć egzamin na prawo jazdy.

Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości sąd może natomiast orzec karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat. Sąd obligatoryjnie orzeka także zakaz prowadzenia pojazdów na okres od roku do 10 lat, a w przypadku, gdy kierujący w stanie nietrzeźwości spowodował wypadek śmiertelny, zakaz może zostać nałożony dożywotnio. Dodatkowo sąd orzeka również przekazanie środków pieniężnych na rzecz organizacji społecznej lub instytucji zajmującej się pomocą ofiar wypadków drogowych.