Płock. Znaleziono ciało starosty Mariusza Bieńka. "Miał jeszcze dużo dobrego do zrobienia"

Zobacz wideo Czy wiesz, co zrobić, gdy zaginie ktoś bliski?

Jak podaje polsatnews.pl, w środę (25 sierpnia) wędkarze zgłosili na policję, że w Wiśle - około dwóch kilometrów od mostu im. Legionów Piłsudskiego w Płocku - dryfuje ciało. Na miejsce od razu udał się prokurator, jednak śledczy nie byli w stanie ustalić, czy są to zwłoki zaginionego starosty. Konieczna była ich identyfikacja.

REKLAMA

"Wszyscy do końca mieliśmy nadzieję... Niestety, dziś nadeszła bardzo smutna informacja o odnalezieniu ciała tragicznie zmarłego Mariusza Bieńka, starosty powiatu płockiego. Wiele razy miałem okazję z Nim współpracować i poznałem Go jako świetnego samorządowca, zaangażowanego w swoją pracę na rzecz naszej lokalnej wspólnoty, zawsze gotowego do działania i niesienia pomocy. Był młody, energiczny, miał jeszcze wiele planów i dużo dobrego do zrobienia…" - napisał prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Informację tę skomentował także prezes PSL. "Zmarł Mariusz Bieniek, starosta powiatu płockiego. Jeden z najlepszych samorządowców, jakich miałem zaszczyt poznać, od zawsze związany z PSL. Wielka strata dla ziemi płockiej. Niech spoczywa w pokoju. Rodzinie i Bliskim składam najszczersze kondolencje" - napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Mariusz Bieniek urodził się 20 października 1983 roku, wkrótce miałby 38. urodziny. Ukończył Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku. W latach 2007- 2010 pełnił funkcję zastępcy burmistrza w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród. Starostą płockim został w 2014 roku w wieku 31 lat. Cztery lata wcześniej objął urząd burmistrza w Wyszogrodzie (powiat płocki).

Mariusz Bieniek był żonaty, osierocił dwoje dzieci.

Poszukiwania starosty Mariusza Bieńka trwały od niedzieli

Jak pisaliśmy wcześniej, poszukiwania starosty płockiego ruszyły w niedzielę 22 sierpnia i kontynuowano je w kolejnych dniach. W weekend powyżej miejscowości Świniary łódź, którą Mariusz Bieniek płynął ze znajomymi, wywróciła się. Dwóm mężczyznom udało się dopłynąć do brzegu, a następnie zadzwonić po pomoc.

Powrót uczniów do szkół. Mateusz Morawiecki: Ma wyglądać normalnie

W pierwszych dobach od zaginięcia w akcji udział brało około 120 strażaków. Obfite opady utrudniały poszukiwania. W akcję zaangażowano kilkanaście łodzi strażackich i WOPR oraz łódź policyjną. Funkcjonariusze sprawdzali brzegi rzeki oraz jej główny nurt od miejscowości Świniary aż do Płocka.

Prokuratura: Starosta oddalił się od łodzi i nie był w stanie wrócić

Prokuratura Rejonowa w Płocku potwierdziła w poniedziałek, że zaginiony to starosta płocki Mariusz Bieniek, który wraz z dwoma znajomymi wypłynął w niedzielę na ryby. - Łódź wywróciła się, gdy wpłynęła na mieliznę. Z uwagi na to, że nie było tam głęboko, płynący łodzią podjęli próbę postawienia jej na wodzie. W pewnej chwili starosta oddalił się i nie był w stanie wrócić. Dwaj pozostali mężczyźni, mimo podjętej próby, nie zdołali do niego dopłynąć - powiedział zastępca prokuratora rejonowego w Płocku Marcin Policiewicz.

Michał Dworczyk zapowiada ostatni samolot z ewakuowanymi z Afganistanu