- Najprawdopodobniej eksplodował niewybuch, być może z czasów II wojny światowej, ale to będą ustalać służby. Nasze działania polegały głównie na zabezpieczeniu tego terenu do czasu pojawienie się jednostek saperskich - wyjaśnił w rozmowie z portalem TVN24.pl st. kpt. Dariusz Szymura z lubuskiej straży pożarnej.

REKLAMA

Zobacz wideo Toruń. Wysadzenie pocisku z budowy II linii metra

Tragedia w Pszczewie. Nie żyje młody mężczyzna

- Do wybuchu doszło w pomieszczeniu budynku gospodarczego we wtorek około godziny 16.30. W wyniku zdarzenia zginął 22-letni mężczyzna - powiedział TVN24.pl Łukasz Gospodarek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim. Prokurator przekazał, że na miejscu zdarzenia pojawili się policjanci oraz strażacy. Obecnie policja oraz prokuratura ustalają okoliczności zdarzenia. Zdaniem sierż. sztabowego Mateusza Maksimczyka, rzecznika międzyrzeckiej policji, z którym rozmawiali reporterzy TVN, "był to najprawdopodobniej niekontrolowany wybuch".

Powrót uczniów do szkół. Mateusz Morawiecki: Ma wyglądać normalnie

Policja ewakuowała rodzinę zmarłego

Prokurator Łukasz Gospodarek przekazał, że służby w pierwszy kolejności zajęły się ewakuacją rodziny zmarłego mężczyzny oraz sąsiadów.

- Na miejscu zdarzenia znaleziono kilka przedmiotów, co do których było uzasadnione podejrzenie, że mogą to być materiały wybuchowe z czasów II wojny światowej. Mówię o podejrzeniu, bo to może tylko potwierdzić analiza balistyczna - wyjaśnił prokurator I dodał, że przedmioty zostały zabezpieczone przez służby.

Izrael. Dobowa liczba zakażeń koronawirusem bliska rekordu