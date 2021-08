Prognoza ostrzeżeń IMGW. Ulewy wrócą do Polski w weekend. Gdzie spadnie najwięcej deszczu?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał właśnie prognozę ostrzeżeń na sobotę, 28 sierpnia. Żółty alert przed intensywnymi opadami deszczu może zostać wprowadzony w województwie lubelskim. Synoptycy przewidują, że może tam spaść od 30 do 50 litrów wody na metr kwadratowy.

Prognoza pogody na weekend - będzie deszczowo i pochmurnie

W poniedziałek i we wtorek w na południu i w centrum Polski panowało duże zachmurzenie oraz intensywne opady deszczu. Z kolei do końca tygodnia czeka nas zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Intensywniejszych opadów deszczu możemy się spodziewać w czasie weekendu. Na południowym zachodzie kraju spodziewane są też burze. Temperatura będzie w weekend oscylować w granicach od 15 do 20 stopni. Wiatr będzie wiał słaby oraz umiarkowany; tylko na wybrzeżu okresowo może być silny i porywisty.

Prognoza pogody na środę 25 sierpnia

Synoptycy prognozują, że w środę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże; po południu na wybrzeżu przewidywane są przelotne opady deszczu, a wieczorem możliwe burze. Termometry wskażą od 17 do 21 stopni, chłodniej będzie na Podhalu, tam około 15 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, wyłącznie na północy kraju może być silny i w porywach osiągnąć do 65 km/h.

Według prognoz warunki biometeorologiczne w Małopolsce i na Podkarpaciu na ogół będą obojętne, jednak przejściowo poprawią się do korzystnych. W pozostałych częściach Polski będą korzystne, a na Pomorzu i Lubelszczyźnie obojętne. Biotropia pogody w ciągu dnia stopniowo od północy będzie się pogarszać do niekorzystnej.