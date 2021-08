MSZ odpowiada UNHCR ws. uchodźców: Polska wywiązuje się ze swoich zobowiązań

Zobacz wideo Usnarz Górny. Relacja Gazeta.pl

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystosowało komunikat w odpowiedzi na oświadczenie Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców w Warszawie (UNHCR). Agencja "wyraziła zaniepokojenie doniesieniami o grupie kilkudziesięciu osób, które od wielu dni są przetrzymywane w pasie granicznym niedaleko miejscowości Usnarz Górny przy granicy polsko-białoruskiej". Od 16 dni koczuje tam grupa ok. 32 osób. Jak pisaliśmy, stan zdrowia migrantów jest zły, w najgorszym stanie są cztery osoby, jedna z nich nie wstaje, ma trudności z oddychaniem i nerkami.

- Choć rozumiemy wyzwania związane ze wzrostem liczby osób, które przedostają się do Polski, apelujemy do władz RP o zapewnienie tym ludziom dostępu do terytorium, natychmiastowej opieki medycznej, pomocy prawnej oraz wsparcia psychologicznego i socjalnego - powiedziała Przedstawicielka UNHCR w Polsce Christine Goyer. - Dostęp do terytorium i azylu powinien być udzielony zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz prawa krajowego i międzynarodowego - dodała, podkreślając, że "osoby ubiegające się o azyl nie powinny być karane za nielegalne przekroczenie granicy". Polskie MSZ odpowiedziało na ten apel.

"Polska z pełnym poszanowaniem podchodzi do Konwencji dotyczącej statusu uchodźców i respektuje jej postanowienia w zaistniałej obecnie sytuacji" - czytamy w komunikacie MSZ. Ministerstwo podkreśliło, że władze RP "z najwyższą uwagą" odnoszą się do sytuacji osób znajdujących się w pobliżu granicy polsko-białoruskiej, a wobec osób ubiegających się o ochronę międzynarodową stosowane są przepisy prawa krajowego i międzynarodowego, a w szczególności europejskiego. "Polska wywiązuje się ze swoich zobowiązań prawno-międzynarodowych" - podkreślono. "Istotne znaczenie ma zwłaszcza kwestia zapewnienia ochrony zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Rzeczypospolitej Polskiej" - zaznaczyło MSZ.

"Oczekujemy jednocześnie, że Białoruś, jako strona konwencji, wywiąże się z wynikających z niej zobowiązań i zapewni stosowną opiekę osobom znajdującym się na jej terytorium. W tym kontekście wyrażamy nadzieję, że zaangażowanie Biura UNHCR w Mińsku przyczyni się do podjęcia działań przez władze białoruskie w celu udzielenia pomocy potrzebującym osobom" - czytamy. MSZ zaznaczyło, że 22 sierpnia wystosowano do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi notę dyplomatyczną, w której zadeklarowano gotowość do udzielenia pomocy rzeczowej. "Do chwili obecnej nota ta pozostaje bez odpowiedzi" - podkreśla polskie MSZ w komunikacie i dodaje, że konwój z pomocą humanitarną przygotowany przez Polskę oczekuje na zgodę władz białoruskich na wjazd.

"Władze RP ponadto zaangażowane są w ewakuację z Afganistanu obywateli tego kraju, których życie jest zagrożone w związku z przejęciem władzy przez talibów. Zarówno procedury wizowe, tam, gdzie są one konieczne, jak i proces ewakuacji wiążą się z pełną mobilizacją właściwych polskich służb i urzędów" - napisano.