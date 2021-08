Dwoma dni temu polska dyplomacja wystosowała notę do Białorusi z propozycją udzielenia migrantom pomocy rzeczowej. - Namioty, łóżka polowe, środki higieny - w perspektywie kilku godzin taka pomoc może tam dotrzeć. Ciężarówki z pomocą są gotowe, mogą wyjeżdżać w każdym momencie. (...) Piłka jest po stronie Białorusi. Jesteśmy w stanie zapewnić wsparcie, bo to po ich stronie ci ludzie są legalnie - podkreślał wiceszef MSZ Marcin Przydacz. Miała to być odpowiedź na kryzys na granicy w Usnarzu Górnym, gdzie koczuje kilkadziesiąt osób. Strona polska utrzymuje bowiem, że uchodźcy znajdują się na terytorium Białorusi i "to Białoruś za nich odpowiada", jak mówił we wtorek premier Morawiecki.

Usnarz Górny. Stan zdrowia migrantów pogarsza się. "Jedna osoba już nie wstaje"

PCK odcina się transportu humanitarnego rządu

Na jednej z ciężarówek, które wiozą pomoc, pojawił się znak Polskiego Czerwonego Krzyża. Organizacja poinformowała jednak, że "transport humanitarny, przygotowany przez polski rząd, który stoi na granicy polsko-białoruskiej w Bobrownikach, nie ma nic wspólnego z Polskim Czerwonym Krzyżem".

"Apelujemy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które przygotowało transport, o niezwłoczne usunięcie znaku czerwonego krzyża z samochodu i nie wprowadzanie opinii publicznej w błąd. Znak ten jest chroniony prawem polskim i międzynarodowym (m.in. Konwencjami Genewskimi) i nie ma zastosowania w tej sytuacji" - podkreślił PCK, dodając, że organizacja wciąż czeka na legalne dostarczenie pomocy humanitarnej migrantom. W tej sprawie nawiązano współpracę z Białoruskim Czerwonym Krzyżem.

Białoruś odrzuciła polską propozycję

Wiceszef MSZ Marcin Przydacz przekazał we wtorek, że w nocie dyplomatycznej Białoruś nie tylko odpowiedziała negatywnie na możliwość przyjęcia pomocy, ale także zmieniła swoje stanowisko wobec sytuacji migrantów. Mińsk podaje odmienną od prawdziwej liczbę migrantów, którzy - jak mówił wiceminister Przydacz - co jakiś czas zmieniają się.

Białoruś informuje również o innej niż wcześniej narodowości migrantów. - Fakty się nie zmieniają, zmienia się tylko retoryka strony białoruskiej. Strona białoruska tym samym wskazuje, że nie jest zainteresowana rozwiązaniem tej sprawy, a jedynie zaostrzaniem debaty - powiedział polityk.

Fundacja Ocalenie: Poseł Sterczewski zatrzymany przez żołnierzy i Straż Graniczną