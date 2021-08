Chełmno. Mężczyzna wybił szybę w aucie głową 12-latka. Trwają poszukiwania

Do zdarzenia doszło w sobotę 7 sierpnia w Chełmnie (woj. kujawsko-pomorskie). Rodzina z dwójką dzieci przyjechała na Nine Hills Festival i zaparkowała swój samochód niedaleko skrzyżowania ul. Szkolnej i ul. Franciszkańskiej.

Chełmno. Agresywny kierowca zaatakował 12-latka. Uciekł z miejsca zdarzenia

Jak podaje Polsat News,12-letni chłopiec, wysiadając z auta, dotknął drzwiami zaparkowanego obok samochodu. - Sytuacja rozwścieczyła kierowcę z sąsiedniego pojazdu. Sprawca złapał chłopca dwoma rękami i uniósł. Następnie uderzył jego głową w boczną tylną szybę pojazdu jego ojca - powiedział Mateusz Wiśniewski z Prokuratury Rejonowej w Chełmnie. Uderzenie doprowadziło do wybicia szyby w aucie.

Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia. Jednymi świadkami byli rodzice 12-letniego chłopca. Zapamiętali m.in. kolor, markę samochodu oraz fragment numeru rejestracyjnego. Litery CBR mogą wskazywać, że mężczyzna przyjechał do Chełmna z Brodnicy. Poszukiwania pojazdu są jednak utrudnione. W dniu zdarzenia w Chełmnie było wielu przyjezdnych z innych miejscowości.

Chełmno. Sprawcy grozi do pięciu lat więzienia

Poszkodowany 12-latek trafił do szpitala. Spędził w nim jedną noc, ale nie odniósł poważnych obrażeń. Śledczy zwrócili się do szpitala o przekazanie dokumentacji medycznej chłopca, aby sprawdzić zakres obrażeń. Prokuratura zakwalifikowała czyn jako naruszenie nietykalności cielesnej. Nie wyklucza jednak zmiany kwalifikacji czynu. Agresywnemu kierowcy grozi również zarzut uszkodzenia mienia. Może mu grozić nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.

