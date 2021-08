Pracodawca sprawdzi, czy pracownik się szczepił. Sejm ma uchwalić przepisy we wrześniu

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad przepisami, które pozwolą pracodawcom sprawdzić, czy ich pracownicy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19. Projekt w pierwotnej wersji miał trafić do Sejmu już na początku sierpnia, jednak w rządzie trwała dyskusja o szczegółach - podaje RMF FM. Tymczasem rozwiązanie było konsultowane w poniedziałek z Radą Medyczną przy premierze i uzyskało zielone światło.

REKLAMA

Według RMF FM resort zdrowia pracuje nad konkretną poprawką. Aby przyspieszyć pracę, nowelizacja trafi do Sejmu jako projekt poselski z ominięciem rządowych konsultacji, a przepisy mają zostać uchwalone podczas wrześniowego posiedzenia.

Koronawirus w Polsce. Niedzielski o powrocie do trzech stref obostrzeń

Nowa zachęta do szczepień. Pracodawca sprawdzi, czy pracownik jest zaszczepiony

Projekt przepisów zakłada, że pracodawcy uzyskają możliwość sprawdzenia, czy ich pracownicy przyjęli szczepionkę na COVID-19. Według Adama Niedzielskiego mogłoby to przekonać niezdecydowanych do zaszczepienia się. - Jeżeli praca wymaga dużej liczby kontaktów, to chcemy, żeby pracodawca mógł ograniczać ryzyko zakażenia. Nie przewidujemy absolutnie możliwości zwalniania niezaszczepionego pracownika, tylko o możliwość przesunięcia go do tej części, gdzie np. kontakty nie będą intensywne - mówił 17 sierpnia szef resortu zdrowia w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce.

Zobacz wideo Dlaczego Polacy nie chcą się szczepić na COVID?

Z kolei 18 sierpnia w rozmowie z agencją PAP, Adam Niedzielski powiedział, że żyjemy w dobie epidemii i potrzebne są rozwiązania gwarantujące ograniczenie transmisji koronawirusa. - Musimy też dać pracodawcom narzędzia, które pozwolą im zachować ciągłość działalności firmy. Niezaszczepiony pracownik jest ryzykiem i trudno temu zaprzeczyć - dodał.

Niedzielski: Do 30 tys. zł kary za zatajanie informacji epidemicznych

Koronawirus. W Polsce wykonano ponad 35 mln szczepień

We wtorek Ministerstwo Zdrowia powiadomiło o potwierdzeniu 223 nowych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (45), śląskiego (28), małopolskiego (24), pomorskiego (24), dolnośląskiego (17), podkarpackiego (15), łódzkiego (13), zachodniopomorskiego (11), lubelskiego (9), kujawsko-pomorskiego (8), podlaskiego (8), warmińsko-mazurskiego (6), wielkopolskiego (6), lubuskiego (4), opolskiego (3) i świętokrzyskiego (3). W ciągu doby wykonano ponad 45,4 tys. testów. Z powodu COVID-19 zmarły 4 osoby, a kolejne 4 zmarły z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

Od 4 marca 2020 roku w Polsce potwierdzono 2 887 037 przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarły łącznie 75 324 osoby, a wyzdrowiało 2 656 355 pacjentów. W Polsce wykonano dotychczas 35 865 591 szczepień. W pełni zaszczepionych jest prawie 18 490 000 osób.