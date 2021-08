Zobacz wideo Gorzów Wielkopolski. Brutalny atak mężczyzny na nieznaną kobietę w autobusie

Beata Łukaszewska od kilkunastu lat mieszka na poznańskim Łazarzu, gdzie prowadzi rodzinną placówkę opiekuńczo-wychowawczą. W nocy z niedzieli na poniedziałek (z 22 na 23 sierpnia) jej auto, które na co dzień wykorzystuje do bezpośredniej pomocy przy opiece nad wychowankami, zostało zniszczone. Kobieta utworzyła zbiórkę, w której prosi o wsparcie finansowe w naprawie pojazdu, ponieważ jej ubezpieczenie nie obejmuje AC.

Poznań. Zdemolowano auto rodzinnego domu dziecka. Trwa zbiórka na naprawę pojazdu

Jak podaje Łukaszewska na stronie zbiórki, w aucie wybito wszystkie szyby, wgnieciono karoserię i próbowano zerwać tablice rejestracyjne, na co wskazuje ich wygięcie. "Ten samochód potrzebny mi jest do wykonywania mojej pracy, bezpośrednio związanej z opieką nad wychowankami. Jeździmy tym autem po zakupy, na zajęcia, do lekarza, do kina czy na wakacje. Ten samochód jest niezbędny do funkcjonowania naszej rodziny. A teraz ten samochód jest kompletnie zdemolowany" - pisze kobieta.

"Chciałabym uświadomić osoby, które zdemolowały mój samochód, że zrobiły to kobiecie, która spełnia wszelkie kryteria hasła MATKA POLKA. Jestem matką biologiczną sześciorga dzieci, a pięcioro mam obecnie w pieczy zastępczej. Przez 17 lat funkcjonowania naszego domu opiekowałam się kilkanaściorgiem dzieci" - podkreśla Łukaszewska i dodaje, że jej zdaniem powodem aktu wandalizmu były naklejki, które znajdowały się na aucie - antyfaszystowskie, wspierające środowiska LGBT+ czy Strajk Kobiet. Okazuje się zresztą, że pojazd stał się obiektem wandalizmu już kilka miesięcy temu - wówczas na karoserii namalowano sprejem znaki SS, które jednak udało się usunąć. Natomiast miesiąc temu skradziono tablice rejestracyjne samochodu.

Zniszczono auto rodzinnego domu dziecka. Policja: Będziemy wszczynać postępowanie karne

Kobieta podała także, że o sprawie dowiedziała się dzięki telefonowi nieznanej, życzliwej osoby. Zespół prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu potwierdził w rozmowie z Gazetą.pl, że zgłoszenie o akcie wandalizmu policja otrzymała jeszcze w niedzielę, gdy jeden z sąsiadów zgłosił interwencję.

- Była trudność z ustaleniem właścicielki, tak że policjanci zaocznie przeprowadzili oględziny tego samochodu, wypytali sąsiada o wszystko, natomiast ta kobieta następnego dnia zgłosiła się na komisariat, gdzie złożyła stosowne zawiadomienie. Będziemy wszczynać w tej sprawie postępowanie karne, będziemy starali się ustalić sprawcę lub sprawców uszkodzenia - bo na razie nie wiadomo, czy był jeden, czy było ich więcej - usłyszeliśmy w zespole prasowym policji.