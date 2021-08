Synoptycy Instytutu Meteorologii Gospodarki Wodnej poinformowali, że we wtorek 24 sierpnia na południowo-wschodnich krańcach Polski mogą pojawić się burze. "Będą one występować w pobliżu strefy ciągłych opadów deszczu, związanych z niżem i lokalnie podwyższać całkowitą sumę opadów. W czasie burz opady deszczu nie powinny przekraczać 15 mm, a porywy wiatru 65 km/h" - czytamy w komunikacie instytutu.

Ostrzeżenia IMGW. Na południu Polski spadnie nawet do 110 mm deszczu

We wtorek to właśnie na południu Polski prognozowane są najbardziej intensywne opady deszczu. Najniebezpieczniejsza pogoda tego dnia przewidywana jest w powiecie karkonoskim i w Jeleniej Górze w województwie dolnośląskim, gdzie wydano ostrzeżenie trzeciego stopnia.

"Nadal prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i przejściowo silnym. Od początku ważności ostrzeżenia sumy opadów wynoszą od 20 mm do 40 mm, punktowo na południu powiatu 80 mm. Do końca ważności ostrzeżenia przewiduje się jeszcze od 15 mm do 30 mm, w związku z czym całkowita suma opadów na południu powiatu może osiągnąć około 110 mm" - czytamy w komunikacie IMGW. Ostrzeżenie obowiązuje od wtorku od godzin porannych.

IMGW wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu dla kilku województw

Pomarańczowy alert przed silnym deszczem opublikowano natomiast dla województw:

lubelskiego - alert obowiązuje od rana do godziny 21;

mazowieckiego (południowa część regionu) - ostrzeżenie obowiązuje od rana do godziny 18;

dolnośląskiego (południowy kraniec województwa) - alert potrwa od godziny 13;

małopolskiego - tu ostrzeżenie będzie obowiązywać do godziny 17.

W tych regionach spadnie od 30 mm do 70 mm deszczu, jednak miejscami może to być nawet 90 mm. Dodatkowo opadom deszczu ma towarzyszyć silny wiatr, który w porywach osiągnie 65 km/h.

Z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województwa:

świętokrzyskiego - alert potrwa do godziny 20;

podkarpackiego - ostrzeżenie obowiązuje do godziny 17;

dolnośląskiego (z wyłączeniem południowych części) - tu silny deszcz prognozowany jest do godziny 10.

Pogoda - 24 sierpnia. Dużo chmur i deszczu. Na południu możliwe burze