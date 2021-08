Śledczy ustalili, że 13-latka została wykorzystana seksualnie przez 71-letniego mężczyznę i zaszła w ciążę. Dziewczynka poroniła, a po wyjściu ze szpitala nie wróciła do domu, lecz trafiła do ośrodka wychowawczego. Teraz kielecka prokuratura złożyła wniosek o to, by sąd odebrał jej rodzicom prawa rodzicielskie.

4 Fot. Pixabay Otwórz galerię Na Gazeta.pl