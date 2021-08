Wznowiono poszukiwania starosty płockiego. Mariusz Bieniek wypadł z łódki do Wisły

Zobacz wideo Poszukiwania dwóch nastolatków w Lubuskiem. Zaangażowano śmigłowiec, motorówki, noktowizory, drony i quady

Mężczyzna, który - jak pisaliśmy - wypadł w niedzielę po południu z łodzi pływającej po Wiśle w okolicach Płocka (woj. mazowieckie) - to starosta miasta. Nieoficjalne informacje o tożsamości mężczyzny potwierdziła Prokuratura Rejonowa, a także oficer prasowy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. We wtorek około godziny 9 poszukiwania zostały wznowione.

Płock. Kolejny dzień poszukiwań mężczyzny, który zaginął na Wiśle

Portalplock.pl podawał, że w poniedziałek w poszukiwaniach zaginionego brało udział ponad 100 strażaków, policjantów i WOPR-owców. Wieczorem akcja została jednak zawieszona do następnego dnia. Patrolowany teren powiększa się.

- Przewidujemy, że możemy mieć do czynienia z migracją osoby poszukiwanej w dół rzeki. Stąd decyzja, żeby objąć patrolami odcinek rzeki od Świniar do Płocka - przekazał serwisowi oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Edward Mysera. Nie ukrywa on jednak, że podczas akcji potrzebna jest także "odrobina ratowniczego szczęścia".

- Wisła jest taka, jaka jest. Ma swoje sekrety: jazy podwodne, wypłycenia, miejscami jest bardzo głęboka. Poszukiwania przy dużym stanie wody i nurcie są bardzo trudne - podkreślił.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, rzecznik płockiej straży pożarnej poinformował, że akcja prowadzona będzie do skutku, a poniedziałkowe poszukiwania utrudniał wysoki poziom wody i jej zmętnienie, a także obfite opady deszczu.

Starosta Płocka poszukiwany. Łódką, którą płynął, przewróciła się na Wiśle

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 18 na Wiśle w okolicy Świniar pod Płockiem. Jak relacjonuje "Wyborcza", trzech mężczyzn wypadło z łódki, która prawdopodobnie przewróciła się po wpłynięciu na mieliznę. Jeden z mężczyzn wydostał się na brzeg z pomocą strażaków, drugi - dzięki wsparciu osób postronnych. Trzeci mężczyzna zaginął. Jest nim starosta płocki Mariusz Bieniek.

- Łódka wywróciła się prawdopodobnie w takim miejscu, że po jednej stronie było płytko i tam wypadli jego dwaj towarzysze połowu. On był po drugiej stronie, gdzie jest głęboko, a nurt bardzo silny - przekazała dziennikowi osoba związana ze starostą.

Mariusz Bieniek starostą płockim został w 2014 roku w wieku 31 lat. Cztery lata wcześniej objął natomiast urząd burmistrza w Wyszogrodzie (powiat płocki).