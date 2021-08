Matura poprawkowa 2021. Dziś do powtórnego egzaminu przystąpi 64 tys. osób

We wtorek 24 sierpnia o godzinie 9 odbędą się poprawkowe egzaminy maturalne.

REKLAMA

Zobacz wideo Oliwia Bieniuk relaksuje się po maturach

Matura poprawkowa 2021. Szansa dla osób, które w maju nie zdały egzaminu

Szansę na poprawę wyniku matury mają wyłącznie te osoby, które nie zdały w maju jednego przedmiotu obowiązkowego - czyli egzaminu z języka polskiego, matematyki lub nowożytnego języka obcego. Osoby, które nie zdały więcej niż jednego przedmiotu, będą mogły przystąpić do poprawy dopiero w przyszłym roku. Jak podaje IAR, to prawie co piąty (dokładnie 18 proc.) ze wszystkich zdających w tym roku. Jak poinformowała na Twitterze CKE, "oświadczenie o woli przystąpienia do poprawki złożyło prawie 64 000 maturzystów".

- Chęć poprawy matury zgłosiło prawie 70 tys. osób - mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. - Jak co roku najwięcej maturzystów przystępuje do egzaminu poprawkowego z matematyki. To jest ponad 50 tysięcy osób - dodaje.

Przecieki na maturze 2020. Śledztwo zostało zawieszone

Do egzaminu poprawkowego przystąpią też ci, którzy nie zdali na poziomie podstawowym języka polskiego lub języka obcego.

Matury 2021. Rekrutacja na studia

Wyniki matury poprawkowej zostaną przekazane tegorocznym maturzystom w piątek 10 września. Osoby, które zdadzą, będą miały możliwość wzięcia udziału w tegorocznej rekrutacji na studia. - To jest jeszcze dwadzieścia dni, żeby załapać się na rekrutacje, te, które jeszcze przeprowadzają uczelnie. Oczywiście to już nie są te rekrutacje na najbardziej oblegane kierunki, bo te są już obsadzone - wyjaśniał Marcin Smolik.

Matura 2021 - kiedy egzamin poprawkowy? Kto może zdawać?

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała w lipcu, że maturę w 2021 roku zdało 74,5 proc. uczniów, w tym 81 proc. absolwentów liceów i 64 proc. absolwentów techników.