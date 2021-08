Agrounia po raz kolejny blokuje drogi. Kierowców czekają utrudnienia [LISTA]

W Srocku utrudnienia zaczną się we wtorek o 8:00 rano i potrwają do 8:00 w środę. GDDKiA radzi unikać wjazdu na tę drogę między węzłami Tuszyn i Piotrków Trybunalski Północ. Policja wyznaczyła objazdy.

Z kolei o 9:00 jutro ma się rozpocząć całodobowa blokada rolnicza drogi krajowej numer 97 w Rzeszowie od Ronda Pobitno do Ronda Jacka Kuronia. Jak pisze GDDKiA, w związku z protestem wjazd do stolicy Podkarpacia przez węzeł Rzeszów Wschód na autostradzie A4 będzie niemożliwy. Blokada ma potrwać do środy do godz. 9:00.

Agrounia zapowiada kolejne blokady dróg. Gdzie i kiedy będą utrudnienia?

O zbliżających się protestach rolników i blokadach polskich dróg mówił w zeszłym tygodniu Lider Agrounii Michał Kołodziejczak. Jak czytamy w serwisie AGROlajt, rolnicy zapowiadają:

24-godzinną blokadę drogi krajowej numer 5 w Kołaczkowie w województwie kujawsko-pomorskim (start o 8:00 rano),

48-godzinną blokadę drogi krajowej numer 19 w Radzyniu Podlaskim na wysokości skrzyżowania z drogą krajową numer 63 w kierunku Sławatycz (start o 8:00 rano) i 48-godzinną blokadę drogi krajowej numer 76 w Wólce Zastawskiej w województwie lubelskim (start o 8:00 rano),

24-godzinną blokadę drogi krajowej numer 79 w Wawrzeńczycach w województwie małopolskim (start o 8:00 rano),

48-godzinną blokadę drogi krajowej numer 11 w Nowym Mieście nad Wartą (start o 9:00 rano),

24-godzinną blokadę skrzyżowania dróg krajowych numer 50 i 92 w Kuznocinie k. Sochaczewa w województwie mazowieckim (start o 10:00 rano),

przejazd traktorów przez drogę krajową numer 94 w Brzesku (start o 8:00 rano)

Natomiast w środę rolnicy zaplanowali:

blokadę ronda przy Bosmanie na skrzyżowaniu drogi krajowej numer 15 w Brodnicy w województwie kujawsko-pomorskim (od 9:00 do 20:00),

24-godzinną blokadę drogi krajowej numer 11 w Rzetni w powiecie kępińskim (start o 9:00 rano),

blokadę przy zakładzie przetwórczym w Kozietułach (od 9:00 do 10:00), a później blokadę drogi krajowej numer 50 na wysokości Czaplinka (potrwa do czwartku do 9:00 rano),

przejazd traktorów drogą krajową numer 25 na odcinku Kalisz-Ostrów w miejscowości Ociąż (start o 9:30 rano).

Czego domagają się rolnicy?

Organizatorzy zapowiadają, że celem protestów jest obrona krajowych producentów żywności, szczególnie hodowców trzody chlewnej, którzy ucierpieli z powodu epidemii ASF. Domagają się również spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim.

Rząd jest w trakcie wypracowywania szeregu ustaw, które będą miały na celu wsparcie rolnictwa w Polsce - stwierdził w ubiegłym tygodniu Morawiecki. Szef rządu mówił, że szczegóły Polskiego Ładu dla rolnictwa mają zostać ujawnione we wrześniu, a program wsparcia będzie się skupiał na powszechności ubezpieczeń dla rolników, na rekompensatach za skutki klęsk żywiołowych oraz na zapewnieniu rolnikom odpowiednich cen skupu żywności.