Od trzech lat trwa konflikt z księdzem. W końcu parafianie nie wytrzymali. Zabrali mu klucze od kościoła

O konflikcie między mieszkańcami Nowielina, a księdzem Edwardem Masnym proboszczem parafii Mielęcin informuje "Puls Powiatu Pyrzyckiego", który udostępnił nagranie z awantury.

- Nie rozumiemy, dlaczego ksiądz, nas, parafian tak źle traktuje, dlaczego nie dba o nasz kościół, a kiedy my to robimy, to traktuje nas jeszcze gorzej, wyzywa nas w kościele, wygania z kościoła. A kiedy wyremontowaliśmy z własnej inicjatywy po akceptacji zwierzchnika księdza krzyż, to nasz ksiądz do dziś go nie poświęcił. Jak tak można? - mówiła w rozmowie z "Pulsem" Bogumiła Kołodziej, sołtyska Nowielina. Jak dodała, kiedy parafianie przychodzą do księdza po jakiś dokument, albo chcą np. zorganizować chrzciny, to zawsze są problemy.

Duchownego nie wpuszczono do kościoła

Mieszkańcy miejscowości chcieli rozwiązać konflikt sami. Byli nawet w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z prośbą o zmianę księdza, jednak do dzisiaj nie ma decyzji w tej sprawie. - Kiedyś nasz kościół tętnił życiem, dziś kilka osób chodzi. W związku z tym, że nie ma reakcji z archidiecezji, wysłaliśmy już pismo do Prymasa Polski z prośbą o pomoc i interwencję. Tydzień temu podczas mszy ksiądz Masny ponownie chciał wyprosić z kościoła parafianina, tylko dlatego, że zapytał o zalewanie kościoła. Dlatego, jak dziś [w niedzielę - przyp. red.] ksiądz otwierał kościół i klucze były w zamku, zabraliśmy je i nie wpuściliśmy księdza, a msza święta nie była odprawiona. Jesteśmy bezradni - podkreśliła Bogumiła Kołodziej. Parafianie informują, że za tydzień pod świątynią odbędzie się kolejny protest. "Mieszkańcy Nowielina do skutku będą walczyć!" - zaznaczają.

