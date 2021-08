Kamiński: "Granica państwa polskiego jest granicą świętą". Później mówił o "wrogach Polski"

Szef MSWiA jest zdania, że Alaksandr Łukaszenka mści się za wsparcie, jakiego polski rząd udzielił demokratycznej opozycji na Białorusi. Jak podkreślił minister Mariusz Kamiński, priorytetem władz i służb jest ochrona polskich granic.

REKLAMA

Granica państwa polskiego jest granicą świętą i będzie bezpieczna, mimo tego, że wrogowie Polski starają się zdestabilizować sytuację w naszym kraju. Nie ulegniemy żadnemu szantażowi - ani zewnętrznemu Łukaszenki i jego rosyjskich patronów, ani wewnętrznemu szantażowi cynicznych polityków, którzy chcą przy każdej okazji nagłośnić tylko siebie, niezależnie od tego, w jaki sposób szkodzą tej sprawie

- mówił Kamiński. - W takiej sytuacji, kiedy zagrożone są granice naszego państwa, wszyscy powinniśmy być razem, wszyscy powinniśmy mówić jednym głosem. Suwerenność jest zagrożona, bo problem uchodźczy został wygenerowany w sposób całkowicie sztuczny - dodał.

- Nie można mówić o uchodźcach afgańskich na Białorusi - mówi szef MSWiA. - Mamy tam całą paletę przedstawicieli państw Bliskiego Wschodu. Bardzo dużą grupą są Irakijczycy, którzy przylatują samolotami z Bagdadu do Mińska, płacą za to ciężkie pieniądze. Według naszych służb wywiadowczych i Straży Granicznej to jest koszt od sześciu do dwunastu tysięcy dolarów. W tej cenie jest bilet lotniczy, hotel w Mińsku i przewodnik do granicy. Często są to funkcjonariusze i żołnierze białoruscy - twierdził Kamiński.

Zatrzymani obcokrajowcy, którzy pomagali przekraczać granicę

Minister dodał, że w procederze ściągania osób z Bliskiego Wschodu na granicę polsko-białoruską i białorusko-litewską uczestniczą również zorganizowane grupy przestępcze. Szef MSWiA zaznaczył, że migranci, których przywieziono na Białoruś, są cynicznie wykorzystywani przez Alaksandra Łukaszenkę.

Zobacz wideo "Możemy się spodziewać, że do naszego kraju przybędzie bardzo dużo Afgańczyków"

- Nasza Straż Graniczna w ostatnich tygodniach zatrzymała 45 osób, obcokrajowców, którzy brali udział i pomagali przy nielegalnym przekraczaniu granicy bądź też organizowali ten przerzut. W 11 przypadkach sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec tych osób - poinformował.

Błaszczak buduje mur na granicy

Wcześniej minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział, że w tym tygodniu na granicy z Białorusią rozpocznie się budowa płotu o wysokości 2,5 metra. Dodał, że płot będzie zbudowany z zasieków, wzorowany na tym, który stoi na granicy węgiersko-serbskiej. Minister zapowiedział też podwojenie liczby żołnierzy służących na granicy polsko-białoruskiej do 2 tysięcy.