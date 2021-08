Poseł PiS wymyślił, jak odebrać koncesję TVN24. Chce do tego wykorzystać wypowiedź Frasyniuka

Zobacz wideo Premier o uchodźcach koczujących na granicy polsko-białoruskiej: Rozwiązaniem problemu tych osób nie jest wpuszczenie ich na terytorium Polski

- Tak nie postępują żołnierze. Śmieci po prostu. To nie są ludzkie zachowania - trzeba to mówić wprost. To antypolskie zachowanie. Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu, przeciwnie - plują na te wszystkie wartości, o które walczyli pewnie ich rodzice, albo dziadkowie - powiedział na antenie TVN24 Władysław Frasyniuk, komentując sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Przypomnijmy, od ponad dwóch tygodni koczuje tam grupa migrantów.

Kajdanowicz reaguje na słowa Frasyniuka. "Każdy bierze odpowiedzialność"

TVN24 straci koncesję?

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Świat stwierdził, że "po 'występie' Frasyniuka w TVN 24 i reakcji prowadzącego na wywiad należy rozważyć cofnięcie koncesji tej stacji". Powołał się przy tym na art. 38 ust. 2 pkt 1 Ustawy o radiofonii i telewizji. O co chodzi w tym przepisie? "Koncesja może być cofnięta, jeżeli rozpowszechnianie programu powoduje zagrożenie interesów kultury narodowej, bezpieczeństwa i obronności państwa lub narusza normy dobrego obyczaju" - czytamy w ustawie.

Wpis Świata skomentowała Krystyna Pawłowicz. "Przecie Pan Poseł wie, że NIKT tego nie zrobi... Niestety" - napisała sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

Tymczasem tzw. lex TVN jest procedowane w Senacie. To nowelizacja, forsowana przez partię rządzącą, która ogranicza możliwość uzyskania koncesji podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a zatem uderzyłaby w praktyce m.in. w TVN24. Wnioskodawca projektu Marek Suski z PiS zapowiedział jednak, że PiS złoży w Senacie poprawkę, która umożliwi stacji dalsze nadawanie.

Koncesja stacji wygaśnie 26 września. TVN24 w ubiegłym tygodniu uzyskał holenderską koncesję na nadawanie. "Wierzymy, że nie będziemy zmuszeni z niej skorzystać" - podała spółka.

Wiącek: Migrantów należy tymczasowo wpuścić na terytorium Polski