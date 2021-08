Zakopane w deszczu. Co robić w stolicy Tatr, kiedy pogoda nie dopisuje?

Atrakcji, z których można korzystać tak, aby nie zmoknąć, nie brakuje. Przedstawiamy kilka wybranych miejsc, do których można się wybrać w Zakopanem, jeśli pogoda nie sprzyja górskim wędrówkom.

Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN

"To najnowocześniejszy tego typu obiekt w naszym regionie. W środku znajduje się kino 4D, największa w Polsce makieta Tatr, sala odkryć, sklepik z wyjątkowymi górskimi gadżetami i wydawnictwami oraz wiele innych atrakcji. Wstęp jest bezpłatny, zapraszamy!" -tak reklamuje się zmodernizowane Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego na stronie internetowej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wizyta zajmuje niecałą godzinę, centrum jest otwarte od wtorku do niedzieli w godzinach od 8.00 do 16.30, ostanie wejście jest możliwe o godzinie 15.00.

Chochołowskie Termy i Termy Gorący Potok

Jeśli pogoda nie dopisze podczas odwiedzin w Zakopanem, warto zastanowić się nad relaksem w termach, na przykład w położonych blisko miasta Chochołowskich Termach czy Gorącym Potoku. Te duże parki wodne mają do zaoferowania nie tylko baseny termalne, ale również strefy lecznicze, hydromasaż, sauny i tężnie solne - idealne dla relaksu.

Be Happy Museum

Be Happy Museum ulokowane na Krupówkach pod numerem 40 to idealne miejsce na zabawę z aparatem fotograficznym, lub choćby telefonem komórkowym. "Muzeum" jest pełne rekwizytów, jak na przykład słodycze ogromnych rozmiarów, jest też wanna z różowymi kulkami i wiele innych scenografii, które przypadną do gustu każdej posiadaczce konta na Instagramie. Be Happy Museum to idealne miejsce, aby miło spędzić czas w deszczowe popołudnie.

Zakopiańskie kina

W Zakopanem nie brakuje kin. Do wyboru są:

Studyjne Kino Miejsce (ul. Orkana 2)

Kino Giewont (ul. Kościuszki 4)

Kino Sokół (ul. Orkana 2)

Oferują zarówno niszowe filmy, jak i głośne nowości oraz największe filmowe hity. Wystarczy sprawdzić repertuar, kupić bilety i zapomnieć o strugach deszczu.

Zakopane ma do zaoferowania znacznie więcej: muzea, galerie sztuki i inne obiekty otwarte dla zwiedzających. Żaden deszcz, śnieg, ani nawet grad nie powinien zepsuć turystom wypoczynku w stolicy Tatr - wystarczy dobrze poszukać. Podczas brzydkiej pogody zawsze można też wybrać się na samochodową wycieczkę po okolicy (jeśli jest taka możliwość) i mieć nadzieję, że zza chmur wyjdzie słońca. W końcu pogoda w górach bywa bardzo zmienna.