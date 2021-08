Usnarz Górny. Straż Graniczna włączyła syreny. "Zagłuszają nas"

Grupa kilkudziesięciu uchodźców z Afganistanu i Iraku od dwóch tygodni koczuje na granicy polsko-białoruskiej, nieopodal miejscowości Usnarz Górny. Chcą dostać się na terytorium Polski i starać się o ochronę międzynarodową. Uniemożliwiają im to pilnujący granicy żołnierze i funkcjonariusze Straży Granicznej.

Jak informuje Fundacja Ocalenie, osoby z Usnarza na kawałku drewna napisały: "We need international protection, we are sick, we need help" ("potrzebujemy międzynarodowej ochrony, jesteśmy chorzy, potrzebujemy pomocy" - red.).

W sobotę bezskutecznie próbowali dotrzeć do nich przedstawiciele Fundacji, a także prawnicy i lekarz. Uchodźcy komunikowali się jedynie za pomocą prezentowanych z dużej odległości gestów. Podejście na bliższą odległość uniemożliwiali żołnierze oraz Straż Graniczna.

W niedzielę na miejscu pojawiła się tłumaczka, która próbowała komunikować się z imigrantami przez megafon. Straż Graniczna zaczęła zagłuszać ją odgłosami silników samochodowych i sygnałami dźwiękowymi.

"Po kolei odczytujemy przez głośnik od QueerTour imiona, żeby wiedzieć kto został. Mundurowi włączyli wszystkie koguty. Zagłuszają nas" - napisali przedstawiciele fundacji.

Podporucznik Anna Michalska, rzeczniczka Straży Granicznej w rozmowie z TVN24 nie zaprzeczyła doniesieniom o uniemożliwianiu kontaktu z migrantami.

- My prowadzimy tam działania graniczne, których celem jest zachowanie nienaruszalności granic Polski. Robimy to od 30 lat i wiemy, co robimy. Mamy doświadczenie nie tylko z granic Polski, ale z granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Z taką presją migracyjną mierzyliśmy się na tych granicach niejednokrotnie - mówiła.

Dodała, że "wszelkie działania dodatkowe eskalują emocje, które są nam niepotrzebne". - My wiemy, co robimy i prosimy, apelujemy cały czas o to, żeby nam pozwolić działać - stwierdziła.

Chaos na granicy. Sprzeczna informacje ws. liczby uchodźców

Na miejscu panuje chaos informacyjny dotyczący liczby imigrantów, którzy przebywają w obozowisku. Według Straży Granicznej na granicy w okolicy Usnarza przebywają w tej chwili 24 osoby. Z ustaleń Fundacji Ocalenie wynika jednak, że jest ich wciąż 32.

Jak podaje Fundacja Ocalenie, jedna z niewielkich grup uchodźców zeznała, że 22 razy próbowała przejść na polską stronę granicy. W ich ocenie sytuacja jest płynna i liczba imigrantów może się zmieniać.

"Ekspert: Nie wolno zawracać ludzi, którzy poszukują pomocy jako uchodźcy"

W opinii licznych ekspertów Polska ma obowiązek przyjęcia na swoje terytorium uchodźców proszących o pomoc, co wynika z prawa międzynarodowego. Mówił o tym m.in. adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i pełnomocnik uchodźców, którzy znajdują się na granicy polsko-białoruskiej.

"Usnarz to tylko mały fragment". Dramat imigrantów na granicy

- Prawo międzynarodowe w sposób jasny stanowi zasadę "non-refoulement", czyli nie wolno zawracać ludzi, którzy poszukują pomocy jako uchodźcy, poszukują tak zwanej pomocy międzynarodowej. Nie wolno ich zawracać z granicy. Nieważne, czy legalnie, czy nielegalnie wkraczają na terytorium. Jeżeli mówią: "jesteśmy uchodźcami, boimy się o swoje bezpieczeństwo, uciekamy przed kryzysem humanitarnym", my musimy ich wpuścić i rozpocząć procedurę, w której państwo polskie weryfikuje, czy te osoby rzeczywiście są uchodźcami, czy nie, jaki status należy im nadać. I dopiero wtedy, po przeprowadzeniu całej tej procedury, państwo polskie może ewentualnie te osoby wydalić. Ale państwo polskie absolutnie nie ma prawa ich po prostu nie wpuszczać i zawracać z granicy, a z tym mamy właśnie do czynienia w tej sprawie - tłumaczył w rozmowie z TVN24.