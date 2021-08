Pogoda. Czeka nas jesienny koniec wakacji. IMGW: Zaczynają się zimne noce

Zobacz wideo Mroźna zima a globalne ocieplenie. „Utrwaliło się oczekiwanie, że będzie tylko cieplej"

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada, że w tym tygodniu nastąpi zmiana pogody. Powoli będziemy oswajać się z jesienną aurą. - To już ewidentny koniec letniej pogody. Od poniedziałku nastąpi ochłodzenie - stwierdziła w rozmowie z PAP synoptyczka IMGW-PIB Małgorzata Tomczuk, cytowana przez WP.

"Polskę obejmie niż wędrujący przez południe kraju z zachodu na wschód wraz z układem frontów atmosferycznych, jedynie krańce północne znajdą się w zasięgu klina wyżu znad Wysp Brytyjskich. Nad dzielnice południowe napłynie przejściowo cieplejsze powietrze, pozostała część kraju pozostanie w chłodnym powietrzu polarnym morskim" - przekazał Instytut w komunikacie dla PAP, zamieszczonym na portalu Onet.

Zaczynają się zimne noce. W Suwałkach nad ranem zimniej niż na Kasprowym Wierchu - na 2 m na stacji zanotowaliśmy jedynie 7,5 stopnia C, a przy gruncie temperatura była jeszcze niższa. Takim chłodnym akcentem będziemy żegnać lato

- podał IMGW w poniedziałek rano we wpisie na Twitterze.

Chłodna końcówka lata. Jak zapowiada się pogoda na najbliższe dni?

Zgodnie z prognozami IMGW w poniedziałek tylko na północy kraju będzie pogodnie. "Najładniej będzie na Wybrzeżu i w północnej części Pomorza, a także na północnych krańcach Mazur oraz na Suwalszczyźnie" - podano. W tych regionach będzie słonecznie i nie powinno padać. Temperatura wyniesie od 18 do 20 stopni Celsjusza.

We wtorek w północnej połowie kraju wystąpi zachmurzenie małe oraz umiarkowane. Lokalnie możliwy przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie całkowite i duże z opadami deszczu oraz z lokalnymi burzami. Jak zapowiadają synoptycy, na południowym wschodzie opady mogą być intensywne - do 25 mm. Termometry przeważnie będą wskazywały od 15 do 19 stopni. Cieplej będzie na zachodzie kraju - 20-21 stopni. Nad morzem spodziewany silny wiatr, który w trakcie burz w porywach będzie osiągał prędkość do 70 km/h. Noc z wtorku na środę będzie chłodna - od zaledwie 5 do 10 stopni, zaś nad morzem do 13 stopni.

Meteorolodzy przewidują, że w środę będzie więcej słońca. Jedynie na północy możliwe okresowe zachmurzenie i przelotny deszcz. Na termometrach od 17 stopni w regionach wschodnich do 22 stopni na zachodzie. Chłodniej będzie na Podhalu - tam około 16 stopni. Nad morzem okresami spodziewany silny wiatr, w porywach do 65 km/h.

Od czwartku do niedzieli aura będzie deszczowa. Będzie sporo chmur i niewiele słońca. Temperatura będzie wynosiła od 15 do 20 stopni, natomiast w dolinach górskich 14 stopni. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, na wybrzeżu silny i porywisty.