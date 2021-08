Kraków. Atak na biuro PiS. "W furii zdewastował drzwi młotkiem" [WIDEO]

Do ataku doszło w nocy z soboty na niedzielę (21/22.08). Do kamienicy przy ul. Retoryka 7 wszedł zamaskowany mężczyzna, który rozlał na drzwiach do siedziby PiS nieznaną substancję, a następnie uderzył w nie kilkanaście razy młotkiem.

Kraków. Nieznany sprawca zniszczył drzwi do biura PiS. "Akcja wygląda na zaplanowaną"

O dewastacji wejścia do siedziby PiS poinformował Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraków. "Małopolskie biuro Prawo i Sprawiedliwość w Krakowie zostało w nocy zaatakowane! Sprawca w furii zdewastował drzwi młotkiem i roztarł na wejściu nieznane substancje. Akcja wygląda na zaplanowaną. Do tego prowadzi szczucie totalnej opozycji, nienawiść, przyzwalanie przez liderów partii opozycyjnych na agresję! Jesteście z siebie dumni? Co będzie następne? Nóż?" - napisał Drewnicki na Facebooku.

Błaszczak kieruje zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o słowa Frasyniuka

Gazeta Krakowska podaje, że członkowie PiS dowiedzieli się o incydencie od mieszkańców kamienicy, których zaniepokoił hałas. Do siedziby PiS udał się jeden z pracowników biura. Na miejscu zastał zniszczone i zabrudzone drzwi. Sprawą zajmuje się już krakowska policja. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli monitoring. Teraz na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prowadzą czynności w celu ustalenia sprawcy.

Kraków. W ubiegłym roku na drzwiach do biura PiS namalowano wulgarny napis

To nie pierwszy raz, kiedy drzwi do biura PiS przy ul. Retoryki 7 w Krakowie zostały zdewastowane. Do podobnego incydentu doszło ponad rok temu, w maju 2020 r. Nieznany sprawca namalował farbą w sprayu wulgarny napis na drzwiach wejściowych do biura oraz na chodniku przed kamienicą.



"Brutalny atak na biuro PiS!!! Czyżby ktoś nie wytrzymał wyborczej rywalizacji? Dlaczego tylko nasze biura zawsze są niszczone? Takie akty wandalizmu zasługują na najwyższe potępienie!" - poinformował wówczas na Twitterze poseł Filip Kaczyński.

