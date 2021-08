Pogoda. Będą intensywne opady deszczu i burze. IMGW wydał alerty I i II stopnia

Mapa alertów pogodowych na poniedziałek 23 sierpnia została opublikowana na stronie internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wynika z niej, że tego dnia należy spodziewać się intensywnych opadów deszczu i silnych deszczy z burzami.

Zobacz wideo "Obserwujemy przesunięcie stref klimatycznych". W Polsce będzie ciepło jak we Włoszech?

Pogoda. IMGW ostrzega przed deszczem i burzami

Synoptycy IMGW wydali szereg ostrzeżeń dla południowej i centralnej części kraju. Alerty I stopnia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują w województwach lubelskim, świętokrzyskim, małopolskim, śląskim, łódzkim, wielkopolskim, dolnośląskim, lubuskim oraz na południu województwa mazowieckiego. Dla powiatów położonych na południu Dolnego Śląska wydano także ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Oprócz tego obowiązuje alert I stopnia przed silnymi deszczami, którym towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 72 km/h lub burze z gradem - takich zjawisk atmosferycznych możemy się spodziewać w powiatach świebodzińskim, krośnieńskim, żarskim, zielonogórskim, żagańskim, nowosolskim i wschowskim w województwie lubuskim. Z prognozy IMGW wynika także, że ulewne deszcze w zachodniej części kraju mogą doprowadzić do gwałtownych wzrostów stanów wody na takich rzekach jak Odra, Ołobok czy Oława.

"W dzień na północy zachmurzenie małe. W pozostałej części kraju zachmurzenie duże, opady deszczu. Od Śląska po Podkarpacie możliwe burze. Prognozowana suma opadów do 30 mm. Temperatura od 16 stopni Celsjusza w Wielkopolsce i na Ziemi Łódzkiej do 21 stopni Celsjusza na północy i południowym zachodzie" - czytamy we wpisie IMGW na Twitterze.

